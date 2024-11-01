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Una mujer pasó seis meses en prisión porque una IA se equivocó de cara. Lo terrible es que nadie lo comprobó

Una mujer pasó seis meses en prisión porque una IA se equivocó de cara. Lo terrible es que nadie lo comprobó

Como en las pelis. Un equipo de los US Marhsalls se presentó en casa de Lipps en Tennessee y la detuvo a punta de pistola. Ella estaba haciendo de canguro de cuatro niños, pero eso dio igual: fue tratada como una fugitiva de la justicia. Ni le hicieron preguntas previas, ni contrastaron su verrsión. Ni siquiera tenían pruebas físicas que la situaran en Dakota del Norte (el lugar del crimen) más allá de lo que había dicho el sistema de reconocimiento facial. Y como la IA lo decía, tenía que ser cierto, ¿no?

| etiquetas: fallo ia , detención , us marhsalls
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4 comentarios
20 3 0 K 285 actualidad
court #1 court
El problema es que su regreso a Tennessee no fue para nada feliz. Durante los seis meses que pasó en prisión, Lipps no pudo pagar sus facturas y acabó perdiendo su casa, su coche, sus ahorros e incluso a su perro.

6 meses en prisión y una vida arruinada. Cero compensaciones. Cero consecuencias para los responsables. Cero disculpas.
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#3 tpm1
#1 Eso de cero compensaciones en Estados Unidos está por ver si pilla unos buenos abogados.
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angelitoMagno #2 angelitoMagno
Bueno, es EEUU, ahora abrirá un gofundme y todo resuelto.
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Kantinero #4 Kantinero
Que pena, lo triste es que la IA esa no se equivocaría con un tío naranja porque solo hay uno.

Huye de IA, huye de guguel
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menéame