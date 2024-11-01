Una mujer pasó seis meses en prisión porque una IA se equivocó de cara. Lo terrible es que nadie lo comprobó

Como en las pelis. Un equipo de los US Marhsalls se presentó en casa de Lipps en Tennessee y la detuvo a punta de pistola. Ella estaba haciendo de canguro de cuatro niños, pero eso dio igual: fue tratada como una fugitiva de la justicia. Ni le hicieron preguntas previas, ni contrastaron su verrsión. Ni siquiera tenían pruebas físicas que la situaran en Dakota del Norte (el lugar del crimen) más allá de lo que había dicho el sistema de reconocimiento facial. Y como la IA lo decía, tenía que ser cierto, ¿no?