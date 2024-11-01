Una mujer empieza a cobrar la pensión de viudedad y la Seguridad Social le obliga a devolver 10.542,12 euros tras reconocer el derecho de la primera esposa del fallecido

La mujer empezó a cobrar el 100% de la pensión de viudedad, pero la Seguridad Social, al darse cuenta de que el fallecido tenía una anterior esposa también beneficiaria, revisó el expediente y exigió la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. La Seguridad Social debe repartir la pensión entre ambas. Este reparto no es a partes iguales, sino que se calcula según el tiempo que cada esposa haya convivido con el causante del derecho.