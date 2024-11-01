edición general
Una mujer empieza a cobrar la pensión de viudedad y la Seguridad Social le obliga a devolver 10.542,12 euros tras reconocer el derecho de la primera esposa del fallecido

La mujer empezó a cobrar el 100% de la pensión de viudedad, pero la Seguridad Social, al darse cuenta de que el fallecido tenía una anterior esposa también beneficiaria, revisó el expediente y exigió la devolución de las cantidades cobradas indebidamente. La Seguridad Social debe repartir la pensión entre ambas. Este reparto no es a partes iguales, sino que se calcula según el tiempo que cada esposa haya convivido con el causante del derecho.

Comentarios destacados:    
tdgwho #8 tdgwho
#5 No, si el contenido de la ley me lo sé.

Por eso digo que me parece absolutamente ridículo.

Ya no formas parte de la vida de esa persona.

En cuanto a lo de que no tienen mucho sentido, bueno, mi padre dejó de trabajar porque nos mudamos por el destino de mi madre, y entre hacer de niñera y demás, pues pasaron los años. Mi madre fallece, de que se supone que va a vivir mi padre si no hay esa pensión? (porque también está la trampa esa de que si no cotizas los últimos X años, cobras media mierda)
2 K 41
#10 Zerjillo
#8 Algunos casos como el que comentas hay, pero cada vez menos. Yo soy más partidario de crear ayudas para el que lo necesite. Si tras la muerte de una persona otra se queda sin recursos, que se le ayude. Si no lo necesita... Pues que no se le ayude. Aunque en realidad a mí me gustan más las políticas estilo renta básica y te olvidas de papeleos, burocracias y permites que todo el mundo pueda sobrevivir sin muchos problemas.
0 K 7
tdgwho #11 tdgwho
#10 Es que "si no lo necesita" ya no la cobras, es o tu pensión, o la de viudedad.

Y si a eso le sumas que el que queda ha tenido que mantener hijos con esa pensión, pues entonces es aún mas ridículo que la pensión sea solo del 50%

Es simple, una persona cotiza, y se gana el derecho a X años de pensión, se coge la edad media, y échale 20 años por decir desde que se jubila. Pues la familia (el marido o mujer) disfrutará de esos años.

Si resulta que una expareja tiene derecho a pensión de viudedad, entonces la pareja actual tiene el derecho a cobrar la pensión íntegra.
0 K 10
#13 Zerjillo
#11 No es tan así. Hay gente que no necesita la pensión de viudedad (porque trabaja) y la cobra. Vale que es incompatible con otra pensión, pero no es incompatible con trabajar. Conozco algún caso de gente con un buen sueldo y cobrando la pensión de viudedad. Pero vamos, mi idea va más por ayudar al que lo necesite, independientemente de si ha estado casado o si ha trabajado más o menos. Es simple: si tienes necesidad, se te ayuda. O como digo, mejor una renta básica universal: todo el mundo cobra un mínimo y te aseguras así que nadie cae en la necesidad más extrema.
0 K 7
tdgwho #15 tdgwho
#13 Eso de la RBU es una pamplina.

Cuanto necesitas para vivir en.... Vigo? Hablo de no pasar necesidad eh?

Empezamos con el alquiler, agua, luz, calefacción, comida... te vas tranquilamente a una cantidad superior al SMI.

Y eso si estás solo, si tienes hijos, su ropa, sus pañales, alimentación...
0 K 10
ContinuumST #14 ContinuumST
#11 Creo que no: "Por tanto, sí se suman las pensiones de viudedad y jubilación si se aprueban ambas; no hay que elegir entre una u otra. En ese sentido, una viuda puede cobrar su pensión y la de su marido, es decir, la de viudedad que se genera tras el fallecimiento de este. Y sin perder su pensión de jubilación.

Esta regla es una de las excepciones más destacadas en la regulación general de las pensiones contributivas, ya que, salvo excepciones, no se puede recibir el cobro de más de…   » ver todo el comentario
0 K 16
tdgwho #17 tdgwho
#14 mas o menos.

No vas a cobras las 2.

Cobrarás tu pensión mas una diferencia hasta llegar a la de viudedad.

pe, si tu pensión son 700€ y la de viudedad 1000, pues cobras 300 de esa, para llegar a mil.
0 K 10
ContinuumST #18 ContinuumST
#17 No sé, en esa web dicen: "Este importe máximo también afecta a la pensión de viudedad, de modo que la pensión máxima de viudedad sería de la misma cuantía que la pensión máxima que se permite en España cada año.

Aunque no es muy común que dicha prestación se vea limitada, en la práctica, por ello: lo más habitual es que el pago por viudedad quede lejos de la pensión máxima. Esto es debido a que su importe es del 52% de la base reguladora del fallecido, o hasta del 70%, como tope, si se cumplen determinados requisitos."
0 K 16
Cehona #9 Cehona
#6 En la era de la informática ¿Tan dificil es cruzar las bases de datos de fallecidos con la de pensionistas?
Resulta que si estás menos de dos años casado, no obtienes la pensión de viudedad, pero si llevas más de 20 años divorciado, la primera mujer tiene derecho a la pensión de viudedad.
Aquí si hay mochila austriaca.
2 K 34
alfema #16 alfema
Para mi la pensión de viudedad sólo tiene sentido para aquellas personas que en su día no han trabajado o lo han dejado para cuidar a los hijos, que supongo todavía hay personas en esta situación, pero en las nuevas generaciones ya no debería darse.

Tampoco le encuentro sentido a que una mujer de la que te has divorciado tenga derecho a la pensión, quizás algún abogado nos los explique de forma que quizás se entienda tal razón, aunque si nos atenemos a la definición de la RAE:…   » ver todo el comentario
0 K 12
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Según entiendo por las diversas sentencias es que aunque estes divorciado sigues teniendo derecho a la pensión de viudedad.
0 K 11
tdgwho #3 tdgwho
#2 Es algo que me parece completamente ridículo xD

Si te divorcias, ya no puedes ser viudo/a de nadie.
4 K 55
#4 decoña
#3 Hay leyes que no tienen sentido alguno
3 K 46
#6 Somozano *
#4 Si tienen sentido
La PSOE vive de los jubiletas y las viudas
Jamás harán nada para joderles
Ni lo más mínimo
Porque no se pone por ley una fe de vida a todos los pensionistas para evitar que luego estén 15 años muertos en sus casas?
Pues porque eso sería tocar los cojones y hacerles ir una vez al año a una oficina para ver qué respiran
Y no vamos a molestarles con eso a pesar de que sería un beneficios para casos como el de Valencia
Gerontocracia total
8 K -32
#7 Pinchito2
#4 Se aplican igual, deberían mirar mejor...
0 K 6
#5 Zerjillo
#3 Las pensiones de viudedad hoy en día no tienen mucho sentido. Dicho eso, la pensión de viudedad corresponde a todo con el que has estado casado (creo que con alguna excepción) y proporcional al tiempo que has estado casado.
1 K 18
mefistófeles #19 mefistófeles
Debería haber pedido le aplicaran la doctrina Cakarevic del TEDH, que muy sucintamente vienen a decir que si el error no es del administrado, que no ha existido falsedad ni dolo en la petición de la pensión, y que el origen del error está en la propia administración, no tiene porqué devolver la ayuda (pensión en este caso)

Regularizarla ya sería otro asunto, pero los 10 mil euros no tendría que devolverlos.
0 K 9
#12 Moteplass
No me parece coherente.

Ya no es su “viuda”, nunca lo fue.
0 K 7
#1 Zerjillo
Bastante razonable. No se si de está la noticia. Parece que se ha aplicado la ley y punto.
0 K 7

