edición general
66 meneos
286 clics

Mujer es arrestada durante una entrevista televisiva en directo tras protestar por el ataque de Trump a Venezuela (EE. UU.) (inglés)  

Una mujer que protestaba contra las incursiones de Estados Unidos en Venezuela durante el fin de semana acababa de terminar una entrevista con una cadena de noticias local cuando la policía la detuvo. Las cámaras de televisión seguían grabando cuando dos agentes se acercaron por detrás a Jessica Plichta en el centro de Grand Rapids, Míchigan, el sábado, mientras ella se manifestaba en contra de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Video: www.youtube.com/watch?v=C_WfPFtrZ_E

| etiquetas: agresión estadounidense , venezuela , jessica plichta , grand rapids
43 23 0 K 453 actualidad
30 comentarios
43 23 0 K 453 actualidad
Comentarios destacados:          
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
Cosas de El Mundo Libre que cada día enorgullecen más a sus defensores.
5 K 80
elgranpilaf #5 elgranpilaf
El pais de las libertades
6 K 80
Supercinexin #13 Supercinexin
Joooooooooooooooder cómo está la Dissstadura Venezolana, hoygan!! Digooo... ¡mira lo que les pasa a los rusos que protestan contra las invasiones de Putin! Digooo... a ver... pero qué cojones :shit: Aaah, vale, que era una CHARO berreando desde su atalaya moral en un país libre y con todo lujo a su alcance, además gorda de buen comer no como los pobres venezolanos, queriendo dar lecciones de libertad desde su repugnante ideología causante de miles de genocidios y CIEN millones de muelto.

Excelente actuación policial, acorde a la legalidad vigente. ¡Que se joda!
4 K 76
carakola #7 carakola
#4 la única mierda aquí son tus comentarios y la basura que intentas espamear.
4 K 65
#15 amusgada
#1 pos podías poner el vídeo en vez de link a tabloide conservador...
1 K 28
carakola #18 carakola *
#15 Es que no explica nada el video. Pero tienes razón. Además Breakthrough news está bastante bien. Pillaría el contexto del DM con pinzas. Además de para no ser un spammer por enviar demasiado youtube. *He editado para ponerlo en la descripción la menos.
1 K 40
#26 itnas19
#1 Para que desean dictadura, ya pueden ir tomando nota...
0 K 6
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
#4 Supongo que pretendes discutir y blablabla.

Pierdes el tiempo conmigo. Mas cuando no tienes ni un minimo de respeto.

Al cubo de los ignores, con el resto de basura que se le llena de hablar de libertad...pero solo para los que piensan como ellos.
2 K 45
Mltfrtk #21 Mltfrtk
No se me ocurre un ejemplo más claro de la representación del fascismo.
2 K 39
Veelicus #9 Veelicus
#4 pues precisamente hace 20 años es cuando mejor estaba Venezuela, Chavez gano las elecciones porque la gente se moria de hambre mientras una elite vivia de super lujo.
Tu tienes la imagen de Venezuela que te cuentan los millonetis que se vinieron hace unos años con sus fortunas a disfrutar de ellas, les preguntaste alguna vez como consiguieron su dinero?, les preguntaste como vivian sus trabajadores?... a que no, porque yo si que lo he hecho y te ponen caras, no les gusta un pelo que les recuerden lo que son, ratas explotadoras.
3 K 38
sieteymedio #22 sieteymedio
Este es el que hemos visto...
1 K 30
amimeconvirtioengrillo #11 amimeconvirtioengrillo
Luego dicen que UK es una dictadura donde comentar por internet te lleva a la cárcel. Mientras en USA:
1 K 29
Expat_Guinea_Ecuatorial #30 Expat_Guinea_Ecuatorial
#11 Eso no hace mejor a la situacion del Reino Unido
0 K 11
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#12 Pudiendo Asaltar el Congreso impunemente van y cortan la acera.

Si es que estos comunistas(*) son tontos

(*) Nota: el 79% de los Democratas estan en contra del ataque y secuestro. El 21% de los independientes tambien. Y hasta el 35% de los Republicanos.
1 K 24
#19 mancebador
#16 Que bonita falacia de hombre de paja te ha quedado.
0 K 10
Mltfrtk #29 Mltfrtk
#4 Reportado por incitación al odio fascista.
0 K 12
#27 HangTheRich
Como esta la dictadura China
0 K 11
Sr.No #24 Sr.No
Menos mal que los que no tenían libertad para decir cualquier mamarrachada en las redes sociales ahora pueden compartir su visión de la libertad con sus conciudadanos. Que suertudos.
0 K 11
StuartMcNight #20 StuartMcNight *
#4 En 2005 en Venezuela el PIB subía un9.5% y Hugo Chávez sacaba a gente de la extrema pobreza por centenares de miles.

Pero claro… como eso lo conseguía “una ideología de mierda”… el Tío Sam no pudo permitirlo y pasito a pasito fueron hundiéndole la economía a sanciones e intentos constantes de golpes generadores de inestabilidad política.

Lo de siempre. No se puede permitir que el mundo vea que otros modelos son posibles.
0 K 11
Sacronte #28 Sacronte
#4 Te podemos meter tambien a ti debajo del delorean y apretarle a 150 desde Gibraltar a los pirineos.
0 K 10
Elrosquasard #25 Elrosquasard
#4 Ya puestos a 1989 y que disfrute del Caracazo.
0 K 7
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo *
#2 Y por eso tienen que ser detenidos, obviamente.

A ver si se van a creer que viven en un pais que no es como Venezuela y pueden decir lo que quieran...
5 K 85
Kmisetas #4 Kmisetas
#3 Detenida? Deberian meterla en un Delorean y llevársela a Caracas 20 años atrás para que disfrute su ideología de mierda.
16 K -79
#12 mancebador
#3 Han sido detenidos por cortar la circulación, cosa que va contra la ley, y negarse a moverse a las aceras desobedeciendo a la policía, no por protestar.
0 K 10
#6 andreu.n1
#2 Fachas de sofá diciéndoles a los venezolanos como sentirse. Qué puto asco.
7 K 76
Kmisetas #14 Kmisetas
#6 El Daily Mail vende épica donde solo hay postureo. La detención no fue por protestar sino por incumplir normas básicas de concentración y desobedecer a la policía, algo que pasa a diario en EEUU gobierne quien gobierne. Mientras tanto el régimen que ella defiende acumula más de 7 millones de exiliados, elecciones sin actas, presos políticos documentados por la ONU y una caída del PIB superior al 70% desde 2013. Curioso que lloren por una arrestada con cámaras y abogado mientras blanquean una dictadura donde protestar de verdad te cuesta la cárcel o algo peor.
2 K 15
StuartMcNight #17 StuartMcNight *
#6 Fachas de sofá diciéndole a los americanos como deben sentirse de las acciones de su presidente y del uso que hace su presidente de sus impuestos.

Que puto asco.
1 K 16
Drebian #23 Drebian
#2 Facha común (porque lo del sofá sería una redundancia) diciéndole a los velezolanos como sentirse. Aplícate el asco.
3 K 24

menéame