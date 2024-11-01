Mujer es arrestada durante una entrevista televisiva en directo tras protestar por el ataque de Trump a Venezuela (EE. UU.) (inglés)  

Una mujer que protestaba contra las incursiones de Estados Unidos en Venezuela durante el fin de semana acababa de terminar una entrevista con una cadena de noticias local cuando la policía la detuvo. Las cámaras de televisión seguían grabando cuando dos agentes se acercaron por detrás a Jessica Plichta en el centro de Grand Rapids, Míchigan, el sábado, mientras ella se manifestaba en contra de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Video: www.youtube.com/watch?v=C_WfPFtrZ_E
Excelente actuación policial, acorde a la legalidad vigente. ¡Que se joda!
Pierdes el tiempo conmigo. Mas cuando no tienes ni un minimo de respeto.
Al cubo de los ignores, con el resto de basura que se le llena de hablar de libertad...pero solo para los que piensan como ellos.
Tu tienes la imagen de Venezuela que te cuentan los millonetis que se vinieron hace unos años con sus fortunas a disfrutar de ellas, les preguntaste alguna vez como consiguieron su dinero?, les preguntaste como vivian sus trabajadores?... a que no, porque yo si que lo he hecho y te ponen caras, no les gusta un pelo que les recuerden lo que son, ratas explotadoras.
Si es que estos comunistas(*) son tontos
(*) Nota: el 79% de los Democratas estan en contra del ataque y secuestro. El 21% de los independientes tambien. Y hasta el 35% de los Republicanos.
Pero claro… como eso lo conseguía “una ideología de mierda”… el Tío Sam no pudo permitirlo y pasito a pasito fueron hundiéndole la economía a sanciones e intentos constantes de golpes generadores de inestabilidad política.
Lo de siempre. No se puede permitir que el mundo vea que otros modelos son posibles.
A ver si se van a creer que viven en un pais que no es como Venezuela y pueden decir lo que quieran...
Que puto asco.