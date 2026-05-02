Mueren seis personas por un ataque de Rusia contra una localidad en los alrededores de Járkov, Ucrania

Al menos cinco personas han muerto y una treintena más han resultado heridas este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra una localidad ucraniana situada en los alrededores de la ciudad de Járkov, capital de la provincia homónima (noreste), según han denunciado las autoridades de Ucrania. El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha indicado en un comunicad en redes sociales que las fuerzas rusas han lanzado un ataque con misiles contra "infraestructura civil" en Merefa, "una ciudad bastante alejada del frente".