Mueren seis personas por un ataque de Rusia contra una localidad en los alrededores de Járkov, Ucrania

Al menos cinco personas han muerto y una treintena más han resultado heridas este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra una localidad ucraniana situada en los alrededores de la ciudad de Járkov, capital de la provincia homónima (noreste), según han denunciado las autoridades de Ucrania. El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha indicado en un comunicad en redes sociales que las fuerzas rusas han lanzado un ataque con misiles contra "infraestructura civil" en Merefa, "una ciudad bastante alejada del frente".
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Tu mismo te retratas.
Rusia: Quiero un alto el fuero para pasado mañana.
Ucrania: Pues yo lo empiezo hoy y te invito a prologarlo el tiempo que podamos.
Rusia: Po´toma pepilaco weno ome ya...
Raro queda...
Lo de poner la otra mejilla queda muy bien el la Biblia.
Ucrania ataca instalaciones petroleras en Rusia, pero la subida del precio de los combustibles podría mitigar el impacto
Aun así, el alcance de los ataques y su impacto medioambiental están haciendo que la guerra llegue a los hogares de los rusos de a pie, lejos de las líneas del frente.:
www.elmundo.es/internacional/2026/05/02/69f63c6ffc6c833d748b4575.html