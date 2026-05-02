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Mueren seis personas por un ataque de Rusia contra una localidad en los alrededores de Járkov, Ucrania

Mueren seis personas por un ataque de Rusia contra una localidad en los alrededores de Járkov, Ucrania

Al menos cinco personas han muerto y una treintena más han resultado heridas este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra una localidad ucraniana situada en los alrededores de la ciudad de Járkov, capital de la provincia homónima (noreste), según han denunciado las autoridades de Ucrania. El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha indicado en un comunicad en redes sociales que las fuerzas rusas han lanzado un ataque con misiles contra "infraestructura civil" en Merefa, "una ciudad bastante alejada del frente".

| etiquetas: rusia , ucrania , guerra
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11 comentarios
8 0 0 K 70 actualidad
Cehona #10 Cehona
#9 Ucrania está atacando a la población civil; qué personaje tan despreciable.
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Cehona #7 Cehona
#6 Ahh, es como Israel, genocida con niños, mujeres y ancianos. Pero si los gazaties se defienden, son terroristas.
Tu mismo te retratas.
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ElBeaver #9 ElBeaver
#7 Rusia está atacando a la población civil; qué personaje tan despreciable.
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#8 pascuaI
#6 Pídele tú uno a chatgpt como habitualmente. Prueba así: "¿Cómo puedo escribir un comentario quejándome de que Rusia lance 100 misiles y cause 6 bajas mientras aplaudo que Israel lance 6 y mate a 100?". No olvides darle las gracias.
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#1 lameth *
Ucrania puede atacar sitios alejados del frente, y eso es la hostia. Lo hace Rusia y es crimen de guerra, contra la humanidad, el mal encarnado.
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TipejoGuti #2 TipejoGuti
#1 Hombre, lo que queda raro es que digas hoy.
Rusia: Quiero un alto el fuero para pasado mañana.
Ucrania: Pues yo lo empiezo hoy y te invito a prologarlo el tiempo que podamos.
Rusia: Po´toma pepilaco weno ome ya...

Raro queda...
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Don_Pixote #3 Don_Pixote
#1 espero que digas lo mismo el 9 de Mayo
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ayatolah #11 ayatolah *
#1 Es que invadir otro país o intentar tomarlo por la fuerza sin agresión previa, sin amenaza previa y aún por encima saltándose los diversos tratados reconocidos y firmados por ambos desde hace décadas estableciendo y reconociendo fronteras, es un crimen en sí mismo.

Lo de poner la otra mejilla queda muy bien el la Biblia.
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ElBeaver #4 ElBeaver *
Rusia estado terrorista
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Cehona #5 Cehona
#4 "un ataque con misiles contra "infraestructura civil" en Merefa, "una ciudad bastante alejada del frente".

Ucrania ataca instalaciones petroleras en Rusia, pero la subida del precio de los combustibles podría mitigar el impacto
Aun así, el alcance de los ataques y su impacto medioambiental están haciendo que la guerra llegue a los hogares de los rusos de a pie, lejos de las líneas del frente.:

www.elmundo.es/internacional/2026/05/02/69f63c6ffc6c833d748b4575.html
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ElBeaver #6 ElBeaver
#5 que ascazo de argumento
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menéame