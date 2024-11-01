edición general
Mueren cuatro palestinos en ataques del Ejército de Israel en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Al menos cuatro palestinos han muerto este martes en ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra grupos de personas que intentaban regresar al barrio de Shujaia, en el este de la ciudad de Gaza (norte), y a los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur), a pesar del alto el fuego alcanzado recientemente en línea con la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fuentes médicas palestinas han indicado que varios drones han abierto fuego contra un grupo de personas que estaban inspeccionando sus hogares.

XtrMnIO #5 XtrMnIO
Alguien se fiaba de los terroristas sionistas?
#6 JanSolo *
Israel llevaba décadas haciendo este tipo de terrorismo así que en ningún momento he pensado que fueran a dejar de hacerlo. Este tratado de paz es una condena para los palestinos.
lonnegan #1 lonnegan
ya empezamos...
javibaz #2 javibaz
#1 no han parado.
#7 AlexGuevara
No pueden evitarlo, ven a un palestino desarmado y se las va el gatillo, Cosas del sioNazismo
Andreham #4 Andreham
Tienen derecho a defenderse del alto el fuego.

Que devuelvan el tiempo perdido de los rehenes o seguirán matando niños para que pierdan el resto del tiempo de vida.
