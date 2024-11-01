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Muere Joy Harmon, la actriz de la escena más icónica de 'La leyenda del indomable' con Paul Newman
La modelo y actriz era la mujer que lavaba el coche de forma provocativa ante el grupo de excitados presos que lideraba Paul Newman.
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#2
wendigo
Pues yo recordaba mas iconica la escena de comerse los 50 huevos ...
Saludos
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K
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#3
EvilPreacher
#2
Yo también. Tras leer el titular me he quedado pensando que no había ninguna mujer en esa escena.
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K
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#9
strike5000
#3
Tras leer los dos comentarios seguidos me han venido a la mente pensamientos...
mas
que per
turbadores
.
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K
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#7
Graffin
#2
No voy a juzgar que recuerdes la película por un río comiendo huevos en lugar de una mujer semi desnuda lavando un coche, pero hay algo que debes saber...
1
K
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#8
wendigo
#7
He estado a punto de poner un PD Aunque heterosexual convencido
Pero luego vi que podía dar lugar a coñas mas entretenidas
Saludos
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#5
pitercio
Cómo se sudaba en esa peli. Y su aparición no refrescaba nada precisamente.
0
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#1
Sammy_Jankis
Curiosa forma de describirnos quién era en la entradilla, de entre todos los papeles y cosas que habrá hecho en su vida la pobre mujer.
0
K
7
#4
EvilPreacher
*
#1
Aparece en 32 películas o series de televisión, según IMDB.
1
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26
#6
Sammy_Jankis
#4
Por eso lo digo
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Saludos
Pero luego vi que podía dar lugar a coñas mas entretenidas
Saludos