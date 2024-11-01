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Muere Joy Harmon, la actriz de la escena más icónica de 'La leyenda del indomable' con Paul Newman

Muere Joy Harmon, la actriz de la escena más icónica de 'La leyenda del indomable' con Paul Newman

La modelo y actriz era la mujer que lavaba el coche de forma provocativa ante el grupo de excitados presos que lideraba Paul Newman.

| etiquetas: muere , joy harmon , actriz , leyenda , indomable
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9 comentarios
6 1 0 K 64 cultura
#2 wendigo
Pues yo recordaba mas iconica la escena de comerse los 50 huevos ... xD

Saludos
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EvilPreacher #3 EvilPreacher
#2 Yo también. Tras leer el titular me he quedado pensando que no había ninguna mujer en esa escena.
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strike5000 #9 strike5000
#3 Tras leer los dos comentarios seguidos me han venido a la mente pensamientos... mas que perturbadores. :foreveralone:
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Graffin #7 Graffin
#2 No voy a juzgar que recuerdes la película por un río comiendo huevos en lugar de una mujer semi desnuda lavando un coche, pero hay algo que debes saber...
:troll:
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#8 wendigo
#7 He estado a punto de poner un PD Aunque heterosexual convencido :-D

Pero luego vi que podía dar lugar a coñas mas entretenidas xD

Saludos
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pitercio #5 pitercio
Cómo se sudaba en esa peli. Y su aparición no refrescaba nada precisamente.
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#1 Sammy_Jankis
Curiosa forma de describirnos quién era en la entradilla, de entre todos los papeles y cosas que habrá hecho en su vida la pobre mujer.
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EvilPreacher #4 EvilPreacher *
#1 Aparece en 32 películas o series de televisión, según IMDB.
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#6 Sammy_Jankis
#4 Por eso lo digo
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menéame