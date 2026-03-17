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Muere un hombre de 28 años al caer por un acantilado en Alicante mientras intentaba recuperar sus gafas

Muere un hombre de 28 años al caer por un acantilado en Alicante mientras intentaba recuperar sus gafas

Un hombre de 28 años ha fallecido este domingo al precipitarse varios metros por un acantilado de la costa de Orihuela, cerca del límite con Pilar de la Horadada (Alicante), cuando intentaba coger unas gafas que se le acababan de caer. Según fuentes de la investigación, el accidente ocurrió este domingo sobre las 19.00 en un acantilado del barranco de Rubio, cuando el hombre cayó desde una altura de unos 10 metros. La víctima mortal, de nacionalidad colombiana, paseaba con su pareja cuando se le cayeron las gafas y se resbaló al ir a recuperar

| etiquetas: alincante , acantilando , fallecido , orihuela
8 0 0 K 89 actualidad
9 comentarios
8 0 0 K 89 actualidad
#1 HangTheRich
no lo vio venir
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Connect #6 Connect
Vio la muerte de lejos y se la encontró a la vista.
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ansiet #2 ansiet
Vaya hay que ser inconsciente para no ver el peligro...
D.E.P.
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elTieso #3 elTieso
A la vista estaba que el precipicio era peligroso.
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eltxoa #4 eltxoa
Este hombre no vio que su óbito sería lo nunca visto.
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Furiano.46 #5 Furiano.46
Es que hay que tener poca vista. :shit:
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Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
Ni Orihuela, ni Pilar son de Alicante. Punto.
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wata #9 wata
#8 Y de dónde son?
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Loyert #7 Loyert
La vida se le fue en un abrir y cerrar de ojos
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menéame