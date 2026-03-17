Muere un hombre de 28 años al caer por un acantilado en Alicante mientras intentaba recuperar sus gafas

Un hombre de 28 años ha fallecido este domingo al precipitarse varios metros por un acantilado de la costa de Orihuela, cerca del límite con Pilar de la Horadada (Alicante), cuando intentaba coger unas gafas que se le acababan de caer. Según fuentes de la investigación, el accidente ocurrió este domingo sobre las 19.00 en un acantilado del barranco de Rubio, cuando el hombre cayó desde una altura de unos 10 metros. La víctima mortal, de nacionalidad colombiana, paseaba con su pareja cuando se le cayeron las gafas y se resbaló al ir a recuperar