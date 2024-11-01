Muere el culturista, "El Coloso", a los 48 años: ¿de qué murió?

Debido a la muerte del fisicoculturista Andrea Lorini, el mundo del culturismo se encuentra de luto. “El Coloso” de 48 años perdió la vida en su casa en Chiari, al norte de Italia. La madre del hombre fue quien lo encontró en su cama e inconsciente tras haberlo llamado reiteradas veces y no recibir repuesta alguna. En cuanto a la familia, no quiso realizar una autopsia debido a que creen que la muerte es producto de una enfermedad repentina que provocó un paro cardíaco. Esta noticia ha sido un duro golpe porque era una persona muy querida.
Yo creo de verdad que es porque de alguna manera satisface a los acomplejados de turno.
Lo de meterse esteroides o SARMS sin saber que traen problemas muy graves de salud… me da que no pasa. Quien se interesa por el tema ya sabe lo que hay
Ne has sacado varias lágrimas cabrón
Por otra parte, quién coño puede tener envidia de un cuerpo de esos? Si da asco verlos.
No se me ocurre un buen motivo para mover una noticia así