edición general
2 meneos
283 clics

Muere el culturista, "El Coloso", a los 48 años: ¿de qué murió?

Debido a la muerte del fisicoculturista Andrea Lorini, el mundo del culturismo se encuentra de luto. “El Coloso” de 48 años perdió la vida en su casa en Chiari, al norte de Italia. La madre del hombre fue quien lo encontró en su cama e inconsciente tras haberlo llamado reiteradas veces y no recibir repuesta alguna. En cuanto a la familia, no quiso realizar una autopsia debido a que creen que la muerte es producto de una enfermedad repentina que provocó un paro cardíaco. Esta noticia ha sido un duro golpe porque era una persona muy querida.

| etiquetas: muerte , culturista , italia , coloso
1 1 1 K 22 actualidad
16 comentarios
1 1 1 K 22 actualidad
Comentarios destacados:    
Pertinax #5 Pertinax *
#4 Pues yo sí. Del mismo modo que se realizan campañas para concienciar sobre las drogas, debería haberlas para concienciar sobre esta mierda de "deporte" donde muchísimos se ponen como las avutardas. Y no poca chavalería sigue a estos gañanes.
4 K 60
#8 Popsandbangs
#5 no lo creo, infinitamente más gente muere por otras drogas y no se ven estas noticias de “ha muerto el borracho del pueblo de cirrosis”.
Yo creo de verdad que es porque de alguna manera satisface a los acomplejados de turno.
Lo de meterse esteroides o SARMS sin saber que traen problemas muy graves de salud… me da que no pasa. Quien se interesa por el tema ya sabe lo que hay
0 K 9
Pertinax #11 Pertinax *
#8 Si el fallecido fuese un campeón nacional de bebedores de orujo que muere de cirrosis, créeme, sería noticia.
1 K 24
#15 capitan.meneito
#11 "campeón nacional de bebedores de orujo"

xD xD xD xD xD xD
Ne has sacado varias lágrimas cabrón xD xD
1 K 24
#14 Leon_Bocanegra
#8 todo el mundo sabe que las drogas pueden acabar con tu vida. Que muera un cocainómano no es algo que sorprenda a nadie. Sin embargo no todo el mundo tiene claro que lo que hacen los culturistas no es sano.

Por otra parte, quién coño puede tener envidia de un cuerpo de esos? Si da asco verlos.
1 K 20
#16 laruladelnorte
#14 A mí me dan mucha grima,sea hombre o mujer,no entiendo como pueden estar orgullosos de sus cuerpos.
0 K 10
Pertinax #1 Pertinax
Esto suele ir por ciclos.
5 K 55
Tontolculo #3 Tontolculo
#1 muy fino :hug:
1 K 24
#4 Popsandbangs
#1 #2 si a nadie le interesa cuando se muere un cocainómano o un alcohólico es porque estos no provocan envidia, ni inseguridad como la de un ciclado.
No se me ocurre un buen motivo para mover una noticia así
0 K 9
#12 Review
#4 Pues no está de mas que salgan estas noticias para que se sepa que no son inocuas estas mierdas y por acabar con más músculo que un orangután no significa que estés más sano
2 K 37
Dragstat #13 Dragstat
#4 Me acabo de enterar de que esta gente provoca envidia, imagino que será a otros que también tengan vigorexia, yo lo consideraba un trastorno.
0 K 20
#7 guillersk
#1 :troll: son ciclos sanos
1 K 24
#9 jacinto9999
#1 Los Ciclados, próximamente en Netflix.
0 K 6
Noeschachi #6 Noeschachi
Que la familia no quiera autopsia es interesante cuanto menos
1 K 32
#10 jacinto9999
#6 Y qué iban a averiguar que ya no supieran?
0 K 6
#2 Feliberto
Pobre, cogió la enfermedad repentina de la esteroiditis, hoy ha sido él y mañana puede ser cualquiera de nosotros.
0 K 11

menéame