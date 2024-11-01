Muere el culturista, "El Coloso", a los 48 años: ¿de qué murió?

Debido a la muerte del fisicoculturista Andrea Lorini, el mundo del culturismo se encuentra de luto. “El Coloso” de 48 años perdió la vida en su casa en Chiari, al norte de Italia. La madre del hombre fue quien lo encontró en su cama e inconsciente tras haberlo llamado reiteradas veces y no recibir repuesta alguna. En cuanto a la familia, no quiso realizar una autopsia debido a que creen que la muerte es producto de una enfermedad repentina que provocó un paro cardíaco. Esta noticia ha sido un duro golpe porque era una persona muy querida.