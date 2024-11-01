Muchos lo critican, pero tiene sentido: ¿por qué el Roscón de Reyes lleva fruta escarchada? El roscón de Reyes es uno de los dulces más tradicionales de la Navidad, consumido cada 6 de enero para celebrar la llegada de los Reyes Magos. Su aspecto más llamativo es la decoración con fruta escarchada, un elemento que destaca por sus colores vivos y su brillo característico, aunque a muchas personas no les gusta o critican su presencia en el dulce.