Muchos lo critican, pero tiene sentido: ¿por qué el Roscón de Reyes lleva fruta escarchada?

Muchos lo critican, pero tiene sentido: ¿por qué el Roscón de Reyes lleva fruta escarchada? El roscón de Reyes es uno de los dulces más tradicionales de la Navidad, consumido cada 6 de enero para celebrar la llegada de los Reyes Magos. Su aspecto más llamativo es la decoración con fruta escarchada, un elemento que destaca por sus colores vivos y su brillo característico, aunque a muchas personas no les gusta o critican su presencia en el dulce.

HeilHynkel
, consumido cada 6 de enero para celebrar la llegada de los Reyes Magos

Cada 6 de enero ... este año lo he visto yo en Carrefour a finales de noviembre. :roll:
0
johel
#4 noviembre? El roscon es como walt disney, lleva en el congelador del lidl desde octubre.
1
HeilHynkel
#7

Es que últimamente pasaba poco por LidL. xD
0
alfema
A mi la fruta escarchada nunca me ha gustado, siempre se la quito a todo lo que la lleve.
0
DaniTC
Polémica en etiquetas xD

El mundo saltando por los aires y la polémica de la actualidad es la fruta escarchada xD xD
0
Fisionboy
Yo es que lo de la guinda y la naranja te lo medio compro. Pero qué cojones se supone que es lo verde? Y qué es eso de "escarchada", cómo se supone que se "escarcha" la fruta?

Tantas dudas...
0
emmett_brown
La fruta escarchada ES VIDA.
0
Virusaco
Un Roscón sin fruta escarchada no tiene sentido.

Salu3
0
#3 Vamohacalmano
Pues a mi señora madre le gusta. Con eso tengo.
0

