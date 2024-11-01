Para muchas personas concertar cita con el SEPE es un infierno. Así que ya hay "gestores" cobrando 99 euros por colarte

Donde tú ves algo tan anodino como una cita con el SEPE hay quien ve algo bastante distinto: dinero fácil. Un jugoso negocio que se cocina entre las redes, chats y plataformas online de anuncios y que bordea la ley para llegar a clientes desesperados por tratar con el Estado. Su dinámica es muy sencilla: los gestores de citas se aprovechan de las flaquezas de las administraciones públicas y sus sistemas de reservas para acaparar turnos (gratuitos) y luego venderlos.