edición general
15 meneos
20 clics
Para muchas personas concertar cita con el SEPE es un infierno. Así que ya hay "gestores" cobrando 99 euros por colarte

Para muchas personas concertar cita con el SEPE es un infierno. Así que ya hay "gestores" cobrando 99 euros por colarte

Donde tú ves algo tan anodino como una cita con el SEPE hay quien ve algo bastante distinto: dinero fácil. Un jugoso negocio que se cocina entre las redes, chats y plataformas online de anuncios y que bordea la ley para llegar a clientes desesperados por tratar con el Estado. Su dinámica es muy sencilla: los gestores de citas se aprovechan de las flaquezas de las administraciones públicas y sus sistemas de reservas para acaparar turnos (gratuitos) y luego venderlos.

| etiquetas: sepe , cita , reventa
12 3 0 K 147 actualidad
10 comentarios
12 3 0 K 147 actualidad
Comentarios destacados:      
ChatGPT #2 ChatGPT
Que misterio habrá detrás de que no arreglen esto que lleva años pasando?
7 K 94
makinavaja #7 makinavaja
#2 Imagínate a algún funcionario sacándose un sabroso sobresueldo... :-D :-D
0 K 12
Gry #1 Gry
Las citas deberían ser nominativas... así acababan con la reventa. :-P
7 K 93
OdaAl #3 OdaAl
#1 Y así es, lo que hace estos delicuentes es saturar las citas y luego libera la hora que quieren vender
2 K 37
#5 zaskar *
#3 ¿Y cómo se arreglan para hacerlo? En la web del SEPE la cita previa la puedes pedir o bien con DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve, o con un formulario de presolicitud que también te pide el DNI/NIE. Es decir, que no es como sacar un ticket para la oficina de Correos. ¿Saturan las citas metiendo números de DNI/NIE al azar?
1 K 16
OdaAl #6 OdaAl
#5 Usarán datos reales de base de datos robadas
0 K 10
ccguy #10 ccguy
#5 de antiguos clientes y tal..
0 K 20
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
¿"sobrinas" contratadas como informaticas?
1 K 24
#9 luckyy
No se supone que el gobierno ha acabado con la cita previa!?
0 K 6

menéame