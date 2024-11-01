Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca

En Euskadi comienzan a gestarse movimientos para crear un partido nacionalista vasco de corte ultraderechista, inspirado en Aliança Catalana de Sílvia Orriols. Exmiembros del PNV y agentes policiales estarían impulsando esta iniciativa, aún en fase embrionaria, con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027 en Bilbao. El proyecto busca combinar discurso identitario vasco con una postura dura frente a la inmigración y la delincuencia, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana.