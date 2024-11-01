edición general
Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca

En Euskadi comienzan a gestarse movimientos para crear un partido nacionalista vasco de corte ultraderechista, inspirado en Aliança Catalana de Sílvia Orriols. Exmiembros del PNV y agentes policiales estarían impulsando esta iniciativa, aún en fase embrionaria, con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027 en Bilbao. El proyecto busca combinar discurso identitario vasco con una postura dura frente a la inmigración y la delincuencia, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana.

BertoltBrecht #9 BertoltBrecht
La política como canalizador de los bajos instintos: xenofobia y nacionalismo.
2 K 32
#3 doppel *
Vox está en todas partes y con muchos nombres, pero solo se critica Vox mientras los otros campan a sus anchas.
1 K 29
Libre_albedrío #16 Libre_albedrío
#3 ¿Quiénes son los otros?. A VOX lo protege muchísimo, la prensa española. Podría hablarse, investigar y publicar sobre sus finanzas y quien los riega de millones. Ninguno dice nada, más allá de algún pequeño titular escondido.
0 K 7
#4 Celsar
Y el correo se encarga de dar publicidad a cuatro mermados racistas...
2 K 24
#7 LaStDot
#4 ojo que a lo mejor no son solo cuatro.
Yo hace tiempo que escucho (incluso a gente de izquierdas) manifestar su hartazgo por la inseguridad que existe en la calle, inseguridad relacionada con la inmigración y casi siempre también con inmigrantes magebíes o del norte de África.
1 K 16
Libre_albedrío #17 Libre_albedrío
#7 Sí pueden ser 4 los delincuentes, pero a la policía vasca, no le interesa cortar el tema con controles por la zona y seguimiento de los delincuentes. Eso dejaría tranquilidad, y el voto de la extrema derecha, no subiría.
0 K 7
Connect #12 Connect
Aliança Catalana es Silvia Orriols. Sin ella ese partido no funcionaria. Ya hubo igual también nacido en el interior de Cataluña: PxC (Plataforma per Catalunya) de Josep Anglada pero el que lo dirigia no supo tener el liderazgo de la Orriols y ese partido murió.

Y eso que era tremendamente islamófobo y su lema era "primero los de casa", todo un América First adelantado. Y también reclamaba los valores catalanes.

Se creó en creo que en 2005 y se disolvió en 2019, que es cuando la Orriols y su marido deciden crear su propio partido.
0 K 17
Mltfrtk #11 Mltfrtk
Basura de nazis, no saben lo que hacen, van a salir con los pies por delante.
0 K 10
#13 Beltza01
No sólo en Bilbao o Donosti. En Ia ciudad fronteriza de Irun debe de haber a menudo problemas con jóvenes de ese perfil (sin arraigo, ni hogar, ni trabajo oficial). También es el municipio de la zona donde menos euskera se habla y que ha recibido una fuerte inmigración en otras décadas y en la actualidad, con un nivel de integración mejorable.

Creo que es también el municipio de Gipuzkoa donde mayor porcentaje de votos sacó VOX en las municipales, sin llegar a los mínimos.

Pues si os aburrís, echad un vistazo a los presupuestos participativos del ayuntamiento donde en el top de la lista hay varias propuestas para reforzar los medios policiales.

www.irun.org/presupuestosparticipativos/votar.asp
0 K 7
alcama #1 alcama
¿Existe preocupación en Euskadi por la inmigración?
0 K 5
Gotsel #5 Gotsel *
#1 no sé, pero una muestra es que gente normal de Donosti que no son fascistas ni nada de eso, me cuenta que se estima por las calles hay 400 magrebíes sin oficio ni beneficio y están generando problemas. Tambien hay negros pero dice que no son tan pendencieros. No sé qué hay de verdad en esto, pero el río suena...
1 K 13
alcama #6 alcama *
#5 A ver si lo entiendo ¿entonces sentir preocupación por la inmigración ya no es de fachas? ¿o solo es de fachas si eres murciano o andaluz?
1 K 14
Libre_albedrío #14 Libre_albedrío
#5 Me dicen, me cuentan, ¿Y?, ¿Te lo cuenta algún racista y clasista guiputxi?. Les molesta que se concentren en un solo punto, y es en plena ciudad donostiarra. A la vista del turista.
0 K 7
#2 LaStDot
Es de muro de pago, pero ya sabemos todos la forma de saltárnoslo...
Llevo años pensando que, dado el malestar que se respira en la calle por el tema migratorio, en Euskadi arrasaría un partido que aúne nacionalismo (vasco) y discurso anti inmigración.
2 K 0
tul #8 tul
#2 van a ganar todos los concursos de aplaudir caras, veras...
0 K 12
Mltfrtk #10 Mltfrtk
#2 En la calle no se respira ningún malestar por el tema migratorio. Reportado por bulo.
1 K 21
Libre_albedrío #15 Libre_albedrío
#2 VOX no va a poner reparos en apretar por aquí. No importa que sea nacionalismo vasco. Luego ya trabajaremos eso. Lo importante es romper el cerco a la ultraderecha.
0 K 7

