Movimientos para crear una Aliança Catalana a la vasca

En Euskadi comienzan a gestarse movimientos para crear un partido nacionalista vasco de corte ultraderechista, inspirado en Aliança Catalana de Sílvia Orriols. Exmiembros del PNV y agentes policiales estarían impulsando esta iniciativa, aún en fase embrionaria, con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027 en Bilbao. El proyecto busca combinar discurso identitario vasco con una postura dura frente a la inmigración y la delincuencia, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad ciudadana.
Yo hace tiempo que escucho (incluso a gente de izquierdas) manifestar su hartazgo por la inseguridad que existe en la calle, inseguridad relacionada con la inmigración y casi siempre también con inmigrantes magebíes o del norte de África.
Y eso que era tremendamente islamófobo y su lema era "primero los de casa", todo un América First adelantado. Y también reclamaba los valores catalanes.
Se creó en creo que en 2005 y se disolvió en 2019, que es cuando la Orriols y su marido deciden crear su propio partido.
Creo que es también el municipio de Gipuzkoa donde mayor porcentaje de votos sacó VOX en las municipales, sin llegar a los mínimos.
Pues si os aburrís, echad un vistazo a los presupuestos participativos del ayuntamiento donde en el top de la lista hay varias propuestas para reforzar los medios policiales.
Llevo años pensando que, dado el malestar que se respira en la calle por el tema migratorio, en Euskadi arrasaría un partido que aúne nacionalismo (vasco) y discurso anti inmigración.