Los movimientos antivacunas disparan el sarampión y la tos ferina en Argentina

El movimiento antivacunas ha crecido en los últimos años de manera exponencial y lo que parecía un simple desacuerdo en materia sanitaria está teniendo consecuencias alarmantes. [...] El impacto no solo preocupa a la salud de los argentinos, sino que empieza a poner en riesgo a otros países de la región.
| etiquetas: argentina , mortalidad infantil , antivacunas , sarampión , tos ferina
"Argentina enfrenta una crisis creciente en la cobertura de vacunación, con una caída histórica que ha generado preocupación entre la comunidad científica y sanitaria. Desde la pandemia, las tasas de inmunización han disminuido drásticamente, alcanzando niveles inferiores al 50% para vacunas clave como las que previenen la poliomielitis, el sarampión y la difteria, en contraste con las tasas superiores al 90% registradas hace… » ver todo el comentario
