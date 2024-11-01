edición general
5 meneos
12 clics
Los movimientos antivacunas disparan el sarampión y la tos ferina en Argentina

Los movimientos antivacunas disparan el sarampión y la tos ferina en Argentina

El movimiento antivacunas ha crecido en los últimos años de manera exponencial y lo que parecía un simple desacuerdo en materia sanitaria está teniendo consecuencias alarmantes. [...] El impacto no solo preocupa a la salud de los argentinos, sino que empieza a poner en riesgo a otros países de la región.

| etiquetas: argentina , mortalidad infantil , antivacunas , sarampión , tos ferina
4 1 0 K 40 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 40 actualidad
#3 Marisadoro
El Sarampión Avanza.
3 K 39
JackNorte #6 JackNorte *
ESto tambien sera bueno para Argentina segun algun afin. xD

"Argentina enfrenta una crisis creciente en la cobertura de vacunación, con una caída histórica que ha generado preocupación entre la comunidad científica y sanitaria. Desde la pandemia, las tasas de inmunización han disminuido drásticamente, alcanzando niveles inferiores al 50% para vacunas clave como las que previenen la poliomielitis, el sarampión y la difteria, en contraste con las tasas superiores al 90% registradas hace…   » ver todo el comentario
1 K 24
JackNorte #7 JackNorte
#6 “Desaparecieron de los medios de comunicación las campañas de información, y eso tiene un impacto directo sobre el porcentaje de vacunados”

www.perfil.com/noticias/economia/el-gobierno-recortara-un-35-el-presup
0 K 12
ingenierodepalillos #5 ingenierodepalillos
¡A bailar la milonga de Darwin!
0 K 12
#1 meta *
Los gilipoyas siempre joden el mundo para todos.

Sin gilipoyas, y no gracias a ellos, tendriamos ya abundancia intergalactica.
0 K 11
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Libertad carajo!
0 K 11

menéame