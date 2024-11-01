edición general
Los Mossos buscan a tres encapuchados que han atracado y apuñalado a un menor de 16 años en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra buscan a los tres autores que han apuñalado a un menor de dieciséis años después de intentar atracarlo en medio de la calle, en Barcelona. Los hechos han tenido lugar cuando pasaban quince minutos de la medianoche del miércoles, 22 de octubre. Cuando los agentes llegaron, pudieron comprobar que el menor, de dieciséis años y vecino de la zona, situada en el barrio del Guinardó, tenía una herida de arma blanca de grandes dimensiones. Los médicos, sin embargo, no temen por la vida de la víctima, que se recupera favorablemente

10 comentarios
#7 Nuisaint
Cada vez que sale una noticia de un delito en Barcelona siempre salen los mismos a hacer los típicos comentarios. Intentando vender la moto de que ahora hay muchos más delitos que antes y no como en la "placentera época del Franquismo" o en los 80. Yo en los 80 ya vivía en Barcelona y lo de los yonkis, la heroína, los gitanos chungos y demás delincuentes se lo que es una ciudad infestada de delincuentes. ¿ Que ahora también hay delincuencia? Por supuesto, pero ya os digo yo que mucho menos que en esa "época maravillosa" que nos intentan vender.
6 K 72
cosmonauta #8 cosmonauta
#7 Yo es leer al tonto del warcelona y cae el negativo automático.
7 K 79
Aokromes #9 Aokromes
#8 con el plus que es del sionista de alcama.
3 K 40
#4 Perrota *
Que hace un niño de 16 años por la calle a esas horas? Por favor. Y un miércoles. Que pillen a esos cobardes y les caiga todo el peso de la ley, pero a los padres del menor puede que también necesiten una visita de servicios sociales.
3 K 17
#3 Katos
A mi lo que me flipa la facilidad con que los de Albacete se mueven últimamente por Europa con sus navajitas...

Luego me descojono con el nacionalismo vasco y catalán que han pasado de ser fascistas con el español, a aceptar en sus seno todo lo que les hace ser menos catalanes.

Ánimo chicos, ya queda menos
3 K 11
Chinchorro #6 Chinchorro
En Madrid sin embargo son más de tiros en la cabeza.

www.telemadrid.es/noticias/madrid/Un-joven-de-21-anos-herido-muy-grave
1 K 10
#5 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
0 K 8
#10 Dexton
 media
0 K 6
ElBeaver #2 ElBeaver
guerracelona los de junts están haciendo un trabajo fantástico destruyendo catalunya
5 K -37
alcama #1 alcama
WARCELONA
8 K -57

