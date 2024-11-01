Los Mossos buscan a tres encapuchados que han atracado y apuñalado a un menor de 16 años en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra buscan a los tres autores que han apuñalado a un menor de dieciséis años después de intentar atracarlo en medio de la calle, en Barcelona. Los hechos han tenido lugar cuando pasaban quince minutos de la medianoche del miércoles, 22 de octubre. Cuando los agentes llegaron, pudieron comprobar que el menor, de dieciséis años y vecino de la zona, situada en el barrio del Guinardó, tenía una herida de arma blanca de grandes dimensiones. Los médicos, sin embargo, no temen por la vida de la víctima, que se recupera favorablemente