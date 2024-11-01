edición general
Moriscos en los Tercios: lealtad y mestizaje en las guerras del Siglo de Oro

La historia militar de la Monarquía Hispánica suele narrarse a través de grandes campañas, caudillos gloriosos y batallas decisivas. Sin embargo, detrás de esas hazañas bélicas late una realidad humana más compleja y, en ocasiones, incómoda (para algunos): la de aquellos súbditos que, procedentes de minorías culturales o religiosas, apostaron por servir al Rey como soldados. Este artículo reconstruye esa historia poco conocida, explorando la transición de los moriscos desde la marginalidad al servicio militar.

makinavaja #1 makinavaja
...y cristianos en las tropas musulmanas... no olvidemos al Cid, que servía a los reyes musulmanes sin ningún problema, como buen mercenario de la época...
estemenda #2 estemenda *
Siempre hubo mercenarios. Lo de la lealtad ya tal, se llaman soldadas.
dle.rae.es/soldada
