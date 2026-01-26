Morir por unas ideas (una síntesis del suicidio europeo)

Hubo un tiempo en que la Europa unida se presentaba como 1) un baluarte competitivo frente a los Estados Unidos; 2) la constitución de un organismo supranacional dotado de una masa crítica capaz de imponerse en el plano internacional. Todo ello ha resultado ser una farsa. ¿Por qué? Cuando se redactó el Tratado de Maastricht, Occidente estaba dominado por la leyenda del triunfo neoliberal sobre el oso soviético, por lo que el sistema neoliberal definió todos los principales mecanismos