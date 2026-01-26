edición general
Morir por unas ideas (una síntesis del suicidio europeo)

Morir por unas ideas (una síntesis del suicidio europeo)

Hubo un tiempo en que la Europa unida se presentaba como 1) un baluarte competitivo frente a los Estados Unidos; 2) la constitución de un organismo supranacional dotado de una masa crítica capaz de imponerse en el plano internacional. Todo ello ha resultado ser una farsa. ¿Por qué? Cuando se redactó el Tratado de Maastricht, Occidente estaba dominado por la leyenda del triunfo neoliberal sobre el oso soviético, por lo que el sistema neoliberal definió todos los principales mecanismos

#2 j-light *
Es la única solución posible. USA se está hundiendo y nosotros con ellos. Es más, nos está matando para ganar tiempo, y tipos como Rutte siguen el juego porque tienen la vida más que resuelta y se la suda TODO.

Pero la cúpula de la UE actual debería de ir a galeras. ¿Cómo? Pues o bien se hace desde dentro, o bien es algo forzado desde afuera. Y la primera me resulta más complicada que la segunda.
#3 soberao
#2 No es USA quien se está hundiendo es el neoliberalismo. Ahí tienen los resultados y lo mismo en Europa, donde los neoliberales fascistas cogen gobierno hunden el país, que le pregunten a Finlandia que tienen más tasa de paro que en España y todo por poner fascistas en el gobierno. Que sigan con las políticas de "recortes" y privatización de los servicios públicos y los derechos de los trabajadores, que ahí tienen los resultados.
