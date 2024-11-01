·
3
meneos
10
clics
Moreno: "Nadie puede decir que hay privatización. "
Son las palabras del presidente de la Junta en la inauguración de un centro de salud en Marbella (Málaga).
|
etiquetas
:
:
nuevo centro de salud de marbella
3
0
0
K
35
politica
4 comentarios
3
0
0
K
35
politica
#3
PerritaPiloto
Periodismo de declaraciones amable. De dedica a repetir las palabras del presidente de Andalucía, sin el mas mínimo contraste.
Parece su departamento de comunicación.
2
K
27
#1
lamarisevadecañas
CUADRADOOOOS
1
K
18
#4
oscarius24
Aunque podemos pensar que el PP (y la mayor parte de la clase política) tergiversa la realidad y/o cualquier cosa puntual que suceda, lo que es cierto, es que viven alejados en una realidad paralela, como creo que dijo la taquígrafa del congreso. Luego sale uno, como el Rufián, con un poco de estar con los pies en el suelo y explicando las cosas como son y te sorprendes.
0
K
10
#2
AlienRoja
Yo lo digo, imbécil
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
