Moreno detectó una fuga de votantes en masa por la crisis de los cribados: «Fui injustamente tratado»

Si hoy hubiera elecciones, el PP de Moreno sacaría entre 54 y 56 escaños (ahora tiene 58) y podría perder la mayoría absoluta por un diputado, según el Centro de Estudios Andaluces (Centra), lo que vendría a ser el CIS andaluz, cuya última encuesta, realizada entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre, apenas refleja una mínima parte del impacto de la crisis de los cribados, que estalló a finales de septiembre...