Moreno detectó una fuga de votantes en masa por la crisis de los cribados: «Fui injustamente tratado»

Si hoy hubiera elecciones, el PP de Moreno sacaría entre 54 y 56 escaños (ahora tiene 58) y podría perder la mayoría absoluta por un diputado, según el Centro de Estudios Andaluces (Centra), lo que vendría a ser el CIS andaluz, cuya última encuesta, realizada entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre, apenas refleja una mínima parte del impacto de la crisis de los cribados, que estalló a finales de septiembre...

ccguy
Vaya mierda de fuga
Urasandi
#2 poco me parece

Además, las injustamente tratadas son ellas
DDJ
«Fui injustamente tratado»

¿Cómo que "fui"? xD xD Esto no ha terminado cabronazo con maneras de niño bien xD
"fui" xD xD xD xD

Será cabrón xD
pepel
Claro que sí, la culpa fue de un pedo que te tiraste, y con la fuga de gases se fugaron también los votantes.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... El presidente de la Junta contempla la opción de la repetición electoral en el caso de perder la mayoría absoluta, puesto que no quiere gobernar con Vox. «Nos jugamos mucho de tener estabilidad a no tenerla», afirmaba ayer en Barcelona. No obstante, quedan aún varios meses de (pre)campaña. Las elecciones están previstas para la próxima primavera y se celebrarán, a más tardan, en junio. Entonces sabrá realmente el apoyo electoral que le brindan los andaluces...
Malinke
Creo que hubo muchas personas mucho peor tratadas que tú y parece que te preocupan menos que tú cargo.
elgranpilaf
Soy andaluz y hace muchos años que no voto por el asco inmenso que me da la política actual pero a las siguientes voy a votar solo por intentar echar a la escoria esta
