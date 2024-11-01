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Moreno aprueba en plena campaña electoral un decreto ley que regula las ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Moreno aprueba en plena campaña electoral un decreto ley que regula las ayudas a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Las cuantías oscilan entre los 481 y 16.828 euros para las personas que sufrieron lesiones físicas y las familias de cada uno de los 46 fallecidos recibirán 14.424 euros

| etiquetas: juanma moreno , elecciones , andalucía , adamuz
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6 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Pues como en CyL, después de la nefasta gestión donde dejaron arder todo el monte, untaron con 500€ a cada familia de "afectados".

Ey, y les funcionó!! Fuego con gusto, no quema.
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#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Me explicas en qué consiste la gestión de la Junta en ADIF?
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#3 harverto
¿Quién decía lo de pitas, pitas, ...?
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obmultimedia #2 obmultimedia
En campaña electoral no se puede hacer eso.
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#4 concentrado
#2 Tampoco se puede asaltar el Capitolio y ahí los tienes. Cuando estás en el lado bueno de la historia todo es más fácil
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#5 VFR
#2 que protesten y se lo hagan quitar, lo contenta que estará la gente de que quiten ayudas a las víctimas
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menéame