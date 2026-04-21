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Morante pasa la noche en la UCI con una perforación rectal de evolución incierta
El diestro, que pasaba uno de los momentos más fulgurantes de su carrera, necesitará tiempo: “Más que de una gravedad inmediata, ha tenido lesiones complejas”
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:
morante
,
cogida
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sodomización
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relacionadas
#2
Tontolculo
Venganza torera rectal
8
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#3
lonnegan
*
Dos culos por el precio de uno. Es curioso como los mismos grupos que se dicen pro-vida, que son anti-eutanasia, a la vez alientan que un tipo se juege la vida de forma innecesaria por dinero.
3
K
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#4
Tx4
*
"Evolución incierta" significa que aún no sabe si le gusta?
4
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43
#8
ur_quan_master
#4
Se refieren al nivel evolutivo de los primates superiores del genero "Homus Torerus"
1
K
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#6
Meneanauta
A tomar por culo
3
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#10
MiguelDeUnamano
#6
Para mandarlo al cuerno ya es tarde.
0
K
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#1
Alakrán_
*
Ha sufrido un pequeño encuentro haciendo lo que más le gustaba.
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#14
BoosterFelix
Ahora, a disfrutar de la feria.
1
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#17
Brill
Tranquilos todos, que el torero no sufre, es arte.
Y como es un duelo en igualdad de oportunidades, al astado lo habrán sacado por la puerta grande tras regalarle las dos orejas y el rabo del torero.
1
K
23
#19
Albarkas
Ahora tardará la mitad cuando vaya al baño...
(Sí, soy horrible. Lo sé)
0
K
17
#5
TikisMikiss
A ver si se llevara Dios a este trozo de mierda infecta.
2
K
16
#15
Imag0
Qué tal está el toro?
0
K
11
#7
Furiano.46
Quería dar por culo al toro, y mira, desvirgado. No quiero que muera pero es una hostia de karma que me encanta
0
K
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#9
Meneanauta
#7
Igual ya venía desvirgado de casa, no lo descarto.
1
K
25
#11
jdmf
Es un arte, hay que respetarlo.
Luego que "si el toro no sufre", pero soy un toro con el asta llena de moscas sin poder limpiármela por culpa de haberla metido en el ojal de un gilipo**as vestido de reinona, y me amarga la existencia.
0
K
10
#13
Graffin
No le voy a desear la muerte a nadie, pero que toda su puta vida tenga dolor cada vez que vaya al baño (si es que puede volver a hacerlo) es algo de lo que me alegro mucho que le pase a un puto torturador de animales.
0
K
9
#16
hazardum
Ese toro tiene un punteria insana, madre mia, donde pone el ojo pone el cuerno.
0
K
8
#21
Archaic_Abattoir
Tampoco es tan malo, ahora podrá elegir agujero para cagar.
0
K
8
#18
tragicomedia
espero que le quede el ojo como a su compañero Padilla
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#12
Tribuno
¿Antonini qué dice de esto?
0
K
6
#20
founds
espero que hayan indultado al toro por abrirle otro ojete a este malnacido
0
K
6
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21
comentarios)
menéame
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Y como es un duelo en igualdad de oportunidades, al astado lo habrán sacado por la puerta grande tras regalarle las dos orejas y el rabo del torero.
(Sí, soy horrible. Lo sé)
Luego que "si el toro no sufre", pero soy un toro con el asta llena de moscas sin poder limpiármela por culpa de haberla metido en el ojal de un gilipo**as vestido de reinona, y me amarga la existencia.