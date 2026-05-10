Montero y Sánchez agravan el tono en la recta final de campaña: "La corrupción del PP siempre va ligada al narcotráfico"

El presidente del Gobierno defiende el aumento de agentes contra el narco en el Campo de Gibraltar durante un mitin en La Línea de la Concepción (Cádiz) y la candidata socialista desempolva los casos de corrupción que salpican al PP de Almería, a la alcaldesa de Marbella y la foto de Feijóo con el narco Marcial Dorado.
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Naseiro, financiación ilegal del PP, inocentes.
Filesa, financiación ilegal del PSOE, culpables.
Contexto: El caso Naseiro surge porque en una operación contra el narcotráfico se hicieron unas grabaciones que involucraban al PP de la época con financiación ilegal, salía hasta Zaplana que posteriormente fue ministro con Aznar. El Suoremo anuló las escuchas que demostraban el delito porque era corrupción buena de los compañeros. Incluso se destruyeron las grabaciones a pesar de que se había decretado su conservación hasta que el Constitucional resolviese los recursos, cosa que no ocurrió porque ya no estaban las pruebas.
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Hoy en Málaga haciendo campaña con Juanmi, pero por Huelva no me viene nada