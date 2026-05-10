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Montero y Sánchez agravan el tono en la recta final de campaña: "La corrupción del PP siempre va ligada al narcotráfico"

Montero y Sánchez agravan el tono en la recta final de campaña: "La corrupción del PP siempre va ligada al narcotráfico"

El presidente del Gobierno defiende el aumento de agentes contra el narco en el Campo de Gibraltar durante un mitin en La Línea de la Concepción (Cádiz) y la candidata socialista desempolva los casos de corrupción que salpican al PP de Almería, a la alcaldesa de Marbella y la foto de Feijóo con el narco Marcial Dorado.

| etiquetas: tono , grave , final , campaña , andaluza , corrupción , pp , narcotráfico
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12 comentarios
12 2 0 K 103 actualidad
#1 endy
Hay corrupción buena y corrupción mala
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#2 harverto
#1 Y si no puedes acabar con la corrupción, por lo menos puedes reaccionar, entienda lo que entienda el PP con ello.
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#4 endy
#2 siempre y cuando reaccionar no sea unirse a ella (por aquello de si no puedes con tu enemigo únete a él)
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Sergio_ftv #11 Sergio_ftv
#1 Exacto, y se demuestra con dos casos reales de los 90's que ocurrieron casi al mismo tiempo:

Naseiro, financiación ilegal del PP, inocentes.

Filesa, financiación ilegal del PSOE, culpables.

Contexto: El caso Naseiro surge porque en una operación contra el narcotráfico se hicieron unas grabaciones que involucraban al PP de la época con financiación ilegal, salía hasta Zaplana que posteriormente fue ministro con Aznar. El Suoremo anuló las escuchas que demostraban el delito porque era corrupción buena de los compañeros. Incluso se destruyeron las grabaciones a pesar de que se había decretado su conservación hasta que el Constitucional resolviese los recursos, cosa que no ocurrió porque ya no estaban las pruebas.
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#9 Sacapuntas
Un desafortunado titular. En Galicia puede funcionar, pero en el Campo de Gibraltar lleva tanto tiempo el negocio del narco que ya no es posible echarles las culpas a unos o a otros sino a todos por igual. Y lo siento por los que se han sacrificado y quemado intentándolo, pero el dinero corrompe si puede hacerlo. Y siempre encuentran a alguien que tiene un precio.
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#3 poxemita
Hay que tenermos muy bien puestos para no ir al entierro de 2 guardia civiles muertos en acto de servicio y al día siguiente irte a la provincia de al lado a hacer campaña.
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#5 fremen11
#3 Lo dices por Sánchez??
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#7 poxemita
#5 Montero sí fue a Huelva.
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#8 fremen11
#7 Y Frijol??
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#12 fremen11 *
#8 #7 Ya te contesto yo

elpais.com/espana/elecciones-andalucia/2026-05-10/moreno-y-feijoo-carg

Hoy en Málaga haciendo campaña con Juanmi, pero por Huelva no me viene nada
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
#3 La agenda del presidente debe ser la que tú quieras, claro.
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josde #10 josde
#3 Fue Frijolin a ese entierro o se dedico a seguir haciendo campaña como el día que sucedió esa desgracia, mientras los demás pararon.
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menéame