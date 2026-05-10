Montero y Sánchez agravan el tono en la recta final de campaña: "La corrupción del PP siempre va ligada al narcotráfico"

El presidente del Gobierno defiende el aumento de agentes contra el narco en el Campo de Gibraltar durante un mitin en La Línea de la Concepción (Cádiz) y la candidata socialista desempolva los casos de corrupción que salpican al PP de Almería, a la alcaldesa de Marbella y la foto de Feijóo con el narco Marcial Dorado.