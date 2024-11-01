edición general
Se monta un gran revuelo con el cartel que han colgado en la facultad de Educación de la Universidad de Granada  

Revuelo mayúsculo el que se ha formado en las últimas horas en redes sociales a raíz del cartel que se ha colgado en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y que se ha acabado viralizado en X, la antigua Twitter.

Macadam #1 Macadam
El cartel  media
nopolar #3 nopolar
La infantilizacion del personal avanza a un ritmo... verás cuando lleguen a los 18 los que se están criando entretenidos con una tablet desde bebés.
Chinchorro #2 Chinchorro
Se los van a comer con patatas...
Torrezzno #5 Torrezzno
La degradación de la universidad es tan patente que ya no enseña a adultos sino educa a niños
Jaime131 #7 Jaime131
Estoy totalmente de acuerdo. Deberían poner ese cartel en todas las facultades de España.
#8 entidaDesconocida
Es cierto que se pueden dar casos como el que comenta esta profesora:

«Ayer atendí a unos padres cuya hija está de erasmus fuera de España. Un problema en secretaría la había dejado sin acceso al campus virtual. No se me cayó ningún anillo. No hice nada ilegal. Ni cinco minutos me llevó ser amable con ellos».

Pero me da que si han llegado a poner ese cartel es más bien porque más de un progenitor ha ido a quejarse de que su peque no ha podido sacar tan mala nota con lo que estudia o similares.
#9 slimedition
Cuando a una entrevista de trabajo, a una persona de 23 años, con un título universitario, se presentan ella y su madre, no queda mucha entrevista por hacer. Y aun llamó la madre días después para preguntar ...
#4 Dexton *
 media
