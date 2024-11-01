Se monta un gran revuelo con el cartel que han colgado en la facultad de Educación de la Universidad de Granada  

Revuelo mayúsculo el que se ha formado en las últimas horas en redes sociales a raíz del cartel que se ha colgado en la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y que se ha acabado viralizado en X, la antigua Twitter.
«Ayer atendí a unos padres cuya hija está de erasmus fuera de España. Un problema en secretaría la había dejado sin acceso al campus virtual. No se me cayó ningún anillo. No hice nada ilegal. Ni cinco minutos me llevó ser amable con ellos».
Pero me da que si han llegado a poner ese cartel es más bien porque más de un progenitor ha ido a quejarse de que su peque no ha podido sacar tan mala nota con lo que estudia o similares.