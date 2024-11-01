·
Las monjas de Belorado, sobre el registro de la Guardia Civil: "Se han llevado a algunas medio desnudas, ha sido muy violento"
Las religiosas han asegurado que estaban siendo retenidas, mientras que los agentes han señalado que tenían una orden judicial para comprobar el estado de salud de las clarisas
|
etiquetas
:
religion
,
guardia civil
,
belorado
3
1
0
K
47
actualidad
7 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
a ver, sor, qué estábais haciendo desnudas?
1
K
31
#3
MPR
#1
Con la de ropa que llevan encima lo mismo "medio-desnudas" es que les faltaba algo que va encima de lo que va encima de lo que va encima de la ropa interior.
0
K
7
#6
woody_alien
#1
Algún sórdido sortilegio soriano.
0
K
12
#2
Jointhouse_Blues
Además de chorizas, mentirosas.
0
K
11
#5
Furiano.46
Como se llama a una monja en la cárcel?
Sorpresa!
0
K
10
#7
pirat
Estas ladronas caraduras exigen un trato preferente.
0
K
8
#4
mstk
¿por que a estas no las tratan de ocupas?
0
K
7
Sorpresa!