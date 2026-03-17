Mónica García defiende el papel de Sumar en el Ejecutivo frente a quienes piden salirse: "Va a haber Gobierno para rato"

La ministra, tras asistir a una jornada en el Congreso, aclaró a los medios en los pasillos del Parlamento que los partidos adscritos a Sumar no están evaluando abandonar la coalición, a pesar de las peticiones en ese sentido por parte de algunos sectores. Destacó, nuevamente, que la labor de estos grupos dentro del Gobierno resulta esencial para avanzar en políticas que respondan a las necesidades sociales que demanda la población, remarcando la urgencia de mantener la actual orientación reformista más allá del PSOE.
| etiquetas: mónica , garcía , defiende , papel , sumar , ejecutivo , frente , piden , salirse
Así que a parte de estar, tambien trabajan.
No sé si se puede decir lo mismo de otros que son "socios de gobiernos" en algunas autonomías y está por verse que es lo que hacen a parte de cobrar.
yo lo que sí recuerdo es ver a Mónica García decir que se gastaba poco en defensa y aprobar en CM una subida de 15.000 millones al año en defensa a cambio de nada y sin pasar por el congreso para su votación. O ver como intentaron joder las cotizaciones de los parados de más de 52 años, que menos mal que lo pararon otros.
Que para hacer un decreto para recortar las cotizaciones de parados mayores de 52 años estuvo rapidita ese enero de 2024, pero para reducir la jornada esa ya tal.
Pero los madrileños volvieron a escoger muerte y contentos además de ofrecer en sacrificio a sus mayores para que Ayuso siguiese ganando dinero a espuertas.
está completamnete plegada al PSOE, que practicamente, en sanidad es casi igual que el PP. Modelos de privatizaciones, que también ella les tiene "mucho respeto", y destruccion pauliatina de servicios públicos.