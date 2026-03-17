Mónica García defiende el papel de Sumar en el Ejecutivo frente a quienes piden salirse: "Va a haber Gobierno para rato"

La ministra, tras asistir a una jornada en el Congreso, aclaró a los medios en los pasillos del Parlamento que los partidos adscritos a Sumar no están evaluando abandonar la coalición, a pesar de las peticiones en ese sentido por parte de algunos sectores. Destacó, nuevamente, que la labor de estos grupos dentro del Gobierno resulta esencial para avanzar en políticas que respondan a las necesidades sociales que demanda la población, remarcando la urgencia de mantener la actual orientación reformista más allá del PSOE.