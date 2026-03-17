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Mónica García defiende el papel de Sumar en el Ejecutivo frente a quienes piden salirse: "Va a haber Gobierno para rato"

La ministra, tras asistir a una jornada en el Congreso, aclaró a los medios en los pasillos del Parlamento que los partidos adscritos a Sumar no están evaluando abandonar la coalición, a pesar de las peticiones en ese sentido por parte de algunos sectores. Destacó, nuevamente, que la labor de estos grupos dentro del Gobierno resulta esencial para avanzar en políticas que respondan a las necesidades sociales que demanda la población, remarcando la urgencia de mantener la actual orientación reformista más allá del PSOE.

| etiquetas: mónica , garcía , defiende , papel , sumar , ejecutivo , frente , piden , salirse
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17 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 Suleiman
Como cambie el gobierno, ya podemos ir haciendo el petate dirección a Oriente Medio .. Y por lo que veo el de arriba sería uno de los primeros que iría por el bien de España...
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josde #17 josde
#16 Claro y los fachas, nazis que tienen enfrente no tienen la culpa, como se nota el aire que respiras, no vivirás en Madril verdad
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Jaime131 #1 Jaime131
En realidad quería decir: "Tendremos poltronas para rato".
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Trigonometrico #4 Trigonometrico
#1 Eso no varía con un cambio de gobierno. No tiene relación con la noticia.
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shinjikari #5 shinjikari *
#4 Como todos los días, es su libro y ha venido a hablar de ello. www.meneame.net/story/ione-belarra-asegura-resultado-pp-vox-castilla-l
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#7 daniMate
#1 pues en este caso sus asientos están siendo bastante útiles. En estos años han conseguido bastantes cosas desde esos asientos.
Así que a parte de estar, tambien trabajan.

No sé si se puede decir lo mismo de otros que son "socios de gobiernos" en algunas autonomías y está por verse que es lo que hacen a parte de cobrar.
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Harkon #11 Harkon
#7 El qué han conseguido esta legislatura? la jornada laboral para cuando? La derogacion de la ley 15/97, para cuando?

yo lo que sí recuerdo es ver a Mónica García decir que se gastaba poco en defensa y aprobar en CM una subida de 15.000 millones al año en defensa a cambio de nada y sin pasar por el congreso para su votación. O ver como intentaron joder las cotizaciones de los parados de más de 52 años, que menos mal que lo pararon otros.
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josde #12 josde
#11 Cuando el PP, Vox y independentistas no voten en contra.
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Harkon #14 Harkon *
#12 Si quieres approbar la reduccion de jornada, lo haces nada más entrar 2024, como prometieron, y fuerzas a junts a votar a favor o NO les das la ley de aministía, y lo haces mediante decreto, así que esa excusa, a otro que TODOS sabíamos que Junts se iba a ir a la oposicion a dar por culo en cuanto tuvieran esa ley.

Que para hacer un decreto para recortar las cotizaciones de parados mayores de 52 años estuvo rapidita ese enero de 2024, pero para reducir la jornada esa ya tal.
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josde #15 josde
#14 Claro ahora es culpa del PSOE que haya tanto hijo de frutas en la oposición y hasta en sus socios como alguna vez también hace hasta Podemos
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Harkon #16 Harkon
#15 Sí, es culpa del PSOE y de Sumar, no preveer esa situacion o saberla perfectamente y "pasar" del tema para luego poner la excusa de que es que son otros los que le votan en contra. Si no lo sabían por inútiles y si lo sabían por maldad, te dejo escoger, pero yo lo dije ya en enero de 2024 que o la aprobaban ya o perderían los votos de Junts en cuanto aprobaran la amnistía.
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cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#1 No como Irene y su troupe. Que hostia tras hostia han sido tan generosas de ceder sus puestos.
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Nube_Gris #10 Nube_Gris *
#1 La izquierda no es como la derecha. La izquierda no se aferra a sus cargos. Ahí tienes a Pablo Iglesias, que se nos ha olvidado que dimitió del segundo cargo más importante del país sin tener ningún escándalo sino solo para poder presentarse a las autonómicas de Madrid y que Ayuso no siguiese matando españoles de forma impune para proteger los dineros de las grandes corporaciones médicas.

Pero los madrileños volvieron a escoger muerte y contentos además de ofrecer en sacrificio a sus mayores para que Ayuso siguiese ganando dinero a espuertas.
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Harkon #13 Harkon
#1 Desgracidamente aquí te tengo que dar la razón porque esa señora no está haciendo nada, mucho marea blanca y su ahora representantes está en completo desacuerdo con ella y le están montando huelgas, aparte de que no saca ni una ley en condiciones, ni deroga la ley 15/97, y su ley de tabaco que no sé que pasa con ella que lleva 3 años, ya estaba descafeinada y no sale.

está completamnete plegada al PSOE, que practicamente, en sanidad es casi igual que el PP. Modelos de privatizaciones, que también ella les tiene "mucho respeto", y destruccion pauliatina de servicios públicos.
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YSiguesLeyendo #6 YSiguesLeyendo
"estar" en el Gobierno NO ES IGUAL a gobernar. quienes mandan NO están en el Gobierno y no tienen que presentarse a elecciones para seguir mandando
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duende #3 duende
Es consciente de que nunca jamás va a repetir como ministra, creo que tiene intención de disfrutar hasta el último día.
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menéame