Mónica García cuestiona las reivindicaciones de los sindicatos médicos "alineados con la derecha" y dice que se pide su dimisión por "atacar al Gobierno"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cuestionado las reivindicaciones de "algunos sindicatos médicos perfectamente alineados con la derecha" para mantener la huelga general a la que por tercera semana están convocados estos profesionales sanitarios. Asimismo, ha enmarcado las peticiones para que dimita de varias organizaciones que representan a los trabajadores y también de PP y de PNV -uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez- en el "ataque constante al Gobierno de España".