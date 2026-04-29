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Mónica García cuestiona las reivindicaciones de los sindicatos médicos "alineados con la derecha" y dice que se pide su dimisión por "atacar al Gobierno"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cuestionado las reivindicaciones de "algunos sindicatos médicos perfectamente alineados con la derecha" para mantener la huelga general a la que por tercera semana están convocados estos profesionales sanitarios. Asimismo, ha enmarcado las peticiones para que dimita de varias organizaciones que representan a los trabajadores y también de PP y de PNV -uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez- en el "ataque constante al Gobierno de España".

| etiquetas: dimisión , mónica garcía , sumar , médicos , sanidad , sindicatos , derecha , huelga
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
cocolisto #1 cocolisto
¿Alguien lo duda?
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Aguarrás #3 Aguarrás *
La culpa es de todos, nunca mía.
Pues cariño, deberían haceros como al resto de mortales: Si no sabes hacer tu curro, a la puta calle. ¬¬
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Veelicus #2 Veelicus *
Monica Garcia deberia dimitir ya, es incapaz de arreglar lo de los medicos y ademas tiene mas la cabeza en las proximas elecciones que en otra cosa.
Y debe dimitir o bien por:
1. Si tiene capacidad por no arreglarlo
2. Si no tiene capacidad para arreglarlo por no ser capaz de explicar que cosas de las que se piden no son su competencia y cuales si
4 K 45
nemesisreptante #5 nemesisreptante
#2 A Mónica García la pusieron para defender la sanidad pública entre otras cosas de los chiringuitos que se han montado los médicos con las colaboraciones publico privadas. Por supuesto que va a tener gente en contra, pero no debería dimitir. Al contrario debería dimitir si hiciera lo contrario de para lo que la pusieron.

Lo único que me llama la atención es ver como gente que en su vida ha apoyado una huelga de repente ha desbierto la soliralidad. Nunca es tarde camaradas.
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#6 diablos_maiq
#5 y los que se acumulan en las listas de espera, que se jodan :palm:
1 K -1
#7 Albarkas
#6 Esa reclamación a las comunidades autónomas
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nemesisreptante #8 nemesisreptante
#6 vaya que curisoso, pero las listas de espera son responsabilidad de las listas de espera. Por cierto también ha habido huelgas de sanidad por ese tema contra Ayuso o Moreno y que casualidad que por esas manifestaciones no pedis ninguna dimisión :roll:
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Veelicus #9 Veelicus
#5 Por eso digo, si considera que esta defendiendo la sanidad publica no sentandose a hablar con los medicos que haga una rueda de prensa y pormenorice cuales de las reinvidicaciones son injusta, en cuales no tiene competencia y en que considera que si se puede negociar.
Pero decir que no y que no se sienta cuando las listas de espera estan creciendo a toda velocidad es un grave problema, y ¿sabes porque?, porque las distintas autonomias van a aumentar la externalizacion de servicios a la…   » ver todo el comentario
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FunFrock #4 FunFrock
Pues yata, solución a la huelga "son de derechas, no pueden reivindicar derechos"

oleeeeeeeee ahi esa ministra guapaaaaaaaaaaaaa. Que le jodan a los médicos, si total, son los q nos tienen q curar
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Jaime131 #10 Jaime131
La culpa siempre es de otros.
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menéame