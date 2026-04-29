Mónica García cuestiona las reivindicaciones de los sindicatos médicos "alineados con la derecha" y dice que se pide su dimisión por "atacar al Gobierno"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cuestionado las reivindicaciones de "algunos sindicatos médicos perfectamente alineados con la derecha" para mantener la huelga general a la que por tercera semana están convocados estos profesionales sanitarios. Asimismo, ha enmarcado las peticiones para que dimita de varias organizaciones que representan a los trabajadores y también de PP y de PNV -uno de los socios de investidura de Pedro Sánchez- en el "ataque constante al Gobierno de España".
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Pues cariño, deberían haceros como al resto de mortales: Si no sabes hacer tu curro, a la puta calle.
Y debe dimitir o bien por:
1. Si tiene capacidad por no arreglarlo
2. Si no tiene capacidad para arreglarlo por no ser capaz de explicar que cosas de las que se piden no son su competencia y cuales si
Lo único que me llama la atención es ver como gente que en su vida ha apoyado una huelga de repente ha desbierto la soliralidad. Nunca es tarde camaradas.
Pero decir que no y que no se sienta cuando las listas de espera estan creciendo a toda velocidad es un grave problema, y ¿sabes porque?, porque las distintas autonomias van a aumentar la externalizacion de servicios a la… » ver todo el comentario
oleeeeeeeee ahi esa ministra guapaaaaaaaaaaaaa. Que le jodan a los médicos, si total, son los q nos tienen q curar