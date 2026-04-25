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Mónica García anuncia que regresa a la Comunidad de Madrid: “Quiero que se vaya Ayuso”

Mónica García anuncia que regresa a la Comunidad de Madrid: “Quiero que se vaya Ayuso”

La izquierda en Madrid comienza a moverse. A un año de las elecciones municipales y autonómicas, Más Madrid ha anunciado este 25 de abril que Mónica García quiere volver al Parlamento madrileño. “Madrid me corre por las venas. Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid.“, ha dicho García. La actual ministra de Sanidad no abandonará por ahora el ministerio. La actual ministra de Sanidad se presentará a las primarias de Más Madrid para volver al Parlamento autonómico.

| etiquetas: mónica garcía , más madrid , comunidad de madrid
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32 comentarios
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Comentarios destacados:          
#2 IsraelEstadoGenocida
En Madrid tienen a Emilio Delgado. Mónica, no toques los cojones
7 K 84
JackNorte #3 JackNorte
#2 No te preocupes ya lo vetaran
1 K 26
Harkon #18 Harkon *
#2 Pero manda su dedo divino como el de Yolanda Díaz.

Por cierto la lider es Berguerot, tampoco he visto hacer primarias para elegir al trepa de Delgado

Cc #3
1 K 27
manzitor #7 manzitor
#2 Para eso existen las primarias.
0 K 11
#4 Enfin...
Anda, como Pablo Iglesias. La comunidad de Madrid es el cementerio de elefantes
7 K 54
elgranpilaf #13 elgranpilaf
#4 Más bien es un nido de víboras
2 K 44
Tontolculo #15 Tontolculo
#4 este año, muchas CCAA están siendo cementerio de elefantes socialistas
1 K 23
Harkon #20 Harkon
#15 que masmás quisiera estaestá señora que ser socialista, no es más que una socioliberal más
0 K 15
#16 guillersk
#4 matadero más bien


El cementerio es la sexta
1 K 20
Harkon #19 Harkon
#4 Iglesias mejoromejoró los resultados de Podemos de 7 a 10 diputados pero tú a lo tuyo
1 K 26
#23 Enfin...
#19 Ya, y dimitió de éxito de hecho
2 K 29
Harkon #27 Harkon *
#23 Dimitió porque está lleno de mierda de desagradecidos a los que subio el SMI de golpe un 22% y al año siguiente otro 5%, un IMV, la vinculación de las pensiones al IPC, 4 meses de paternidad pero preferian a una desquiciada mataviejas y corrupta antes de seguir mejorando su basura de vida.

A disfrutar de lo votado que se ve muy contentos a los mongolitos que la han votado cuando se mean en su cara, dicen que sarna con gusto no pica

De nada
0 K 15
#29 Enfin...
#27 De nada por? Qué has hecho tú?
0 K 6
#32 Ovidio
#29 Apretar los puñitos y escribir comentarios muy profundos en Menéame
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DonNadieSoy #28 DonNadieSoy
#23 dimitió porque le dió la gana y porque puede, no como otr@s que no saben hacer otra cosa fuera de la política...
0 K 10
SAICUB #9 SAICUB
A por un silloncito que me quedo sin comer.
4 K 53
DonNadieSoy #11 DonNadieSoy
Después de hacer nada en el ministerio de sanidad, quedó cansada y vuelve a no hacer nada a la comunidad de Madrid.
3 K 49
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Ya, la mema sabe que va a ir hacer el meh y quedarse sin pegar palo al agua, y lo sabemos
6 K 47
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
Demasiado afán de protagonismo le veo a esta señora.
3 K 46
PaulDurden #12 PaulDurden
#8 No como Ayuso, una persona sensata cuerda y cultivada, que es la otra destinataria de la noticia,...
0 K 10
Jakeukalane #24 Jakeukalane *
#12 Ayuso es una sociópata psicópata asesina, ya lo sabemos los que criticamos a la Mónica.
1 K 23
Io76 #17 Io76
Por qué no se quedó en la Comunidad de Madrid para echar a la Ayuso?!?!
3 K 41
Harkon #21 Harkon
#17 porque estaba masmás calentuito el sillón de ministra donde medrar
0 K 15
DonNadieSoy #25 DonNadieSoy
#17 Porque para eso había que unir fuerzas con el resto de partidos de izquierdas y esta gente lo unico que sabe es dividir para ganar protagonismo.
0 K 10
Meneador_Compulsivo #6 Meneador_Compulsivo
Ayuso tiene que estar temblando
2 K 40
Esfingo #14 Esfingo
#6 Ya está buscando sitio en el ático para la cabeza de la nueva presa.
1 K 30
#10 poxemita
Es mejor estar en la oposición que en el gobierno (salvo que quieras sentar las bases para que tú o tu círculo robe a manos llenas), si solo quieres un buen sueldo y quedar bien la oposición es el sitio ideal.
1 K 23
Jakeukalane #22 Jakeukalane
No la voto ni harto de vino.
Y soy abstemio.
0 K 11
#31 Ovidio
Buenas noticias para IDA que vuelva MEMA: en las próximas elecciones ampliará su mayoría
0 K 10
siempreesverano #26 siempreesverano
Que recuerdos del chulo de Iglesias, su leñazo fue histórico.
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Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
7921
A la calle y Soto del Real.
0 K 7
#30 jjmf
Por lo visto desde 2025 Paquita Sauquillo (1943) es la presidenta del PSOE de Madrid. No sé ni quién es.
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menéame