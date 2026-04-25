Mónica García anuncia que regresa a la Comunidad de Madrid: “Quiero que se vaya Ayuso”

La izquierda en Madrid comienza a moverse. A un año de las elecciones municipales y autonómicas, Más Madrid ha anunciado este 25 de abril que Mónica García quiere volver al Parlamento madrileño. “Madrid me corre por las venas. Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid.“, ha dicho García. La actual ministra de Sanidad no abandonará por ahora el ministerio. La actual ministra de Sanidad se presentará a las primarias de Más Madrid para volver al Parlamento autonómico.
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Por cierto la lider es Berguerot, tampoco he visto hacer primarias para elegir al trepa de Delgado
Cc #3
El cementerio es la sexta
A disfrutar de lo votado que se ve muy contentos a los mongolitos que la han votado cuando se mean en su cara, dicen que sarna con gusto no pica
De nada
Y soy abstemio.
A la calle y Soto del Real.