Mónica García anuncia que regresa a la Comunidad de Madrid: “Quiero que se vaya Ayuso”

La izquierda en Madrid comienza a moverse. A un año de las elecciones municipales y autonómicas, Más Madrid ha anunciado este 25 de abril que Mónica García quiere volver al Parlamento madrileño. “Madrid me corre por las venas. Quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid.“, ha dicho García. La actual ministra de Sanidad no abandonará por ahora el ministerio. La actual ministra de Sanidad se presentará a las primarias de Más Madrid para volver al Parlamento autonómico.