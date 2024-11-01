Moneda cartaginesa utilizada para pagar el billete de autobús donada al Museo de Leeds [Eng]  

Una moneda de 2000 años de antigüedad, utilizada para pagar el billete de autobús en la década de 1950, ha sido donada a los Museos y Galerías de Leeds. Esta singular moneda de bronce fue acuñada en la ciudad cartaginesa de Gadir, actual Cádiz, España, en el siglo I a. C. La moneda fue entregada a un conductor de autobús y llegó a manos de James Edwards, entonces cajero principal de Leeds City Transport, cuya labor consistía en revisar y contar todos los billetes recaudados por autobuses y tranvías durante el día. El reverso presenta dos atunes