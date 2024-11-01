edición general
10 meneos
74 clics

Moneda cartaginesa utilizada para pagar el billete de autobús donada al Museo de Leeds [Eng]  

Una moneda de 2000 años de antigüedad, utilizada para pagar el billete de autobús en la década de 1950, ha sido donada a los Museos y Galerías de Leeds. Esta singular moneda de bronce fue acuñada en la ciudad cartaginesa de Gadir, actual Cádiz, España, en el siglo I a. C. La moneda fue entregada a un conductor de autobús y llegó a manos de James Edwards, entonces cajero principal de Leeds City Transport, cuya labor consistía en revisar y contar todos los billetes recaudados por autobuses y tranvías durante el día. El reverso presenta dos atunes

| etiquetas: moneda , cartaginesa , gadir , autobús
9 1 0 K 183 curiosidades
2 comentarios
9 1 0 K 183 curiosidades
themarquesito #1 themarquesito
Para quien tenga curiosidad por el tipo monetal, dejo aquí un enlace a la magnífica web Moneda Ibérica:
monedaiberica.org/v5/type/19225
4 K 78
#2 jjmf
Lo normal es que hubiera acabado en el museo británico...
0 K 6

menéame