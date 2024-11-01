edición general
Momento en que se derrumba el puente Hongqi en China, meses después de su inauguración

Momento en que se derrumba el puente Hongqi en China, meses después de su inauguración  

Parte del puente Hongqi, de 758 metros de largo, colapsó en la provincia de Sichuan tras deslizamientos de tierra. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas.

Comentarios destacados:      
Pacman #4 Pacman
El puente no se derriba, es la montaña la que tiene un corrimiento de tierras que se lleva el primer arco. Es más, el puente aguanta
#12 Raúl63 *
Errónea, como bien dice #4,la montaña se derrumba.
#15 Tronchador.
#4 Hombre, he visto el vídeo y el puente se derrumba. #12
#16 yarkyark *
#9 Da igual. La noticia es negativa para China, así que la hunden a negativos.

cc #15
Pacman #17 Pacman
#15 el primer arco, donde el puente toca tierra. El resto queda en pie
#18 Raúl63
#15 Fíjate bien, creo que se derrumba por el corrimiento de tierra anterior.
Gry #6 Gry
A quien van a funar no es a quien hizo el puente, es a quienes aseguraron la ladera.
#8 Perrota
#6 A los que hicieron la ladera. Un tal Dios o similar xD
Gry #9 Gry *
#8 Digo yo que antes de poner una autopista en la ladera de una montaña habrá que comprobar si el terreno es estable y si no lo es asegurarlo de alguna manera.

En este video se ve mejor. Dicen que el derrumbe pudo deberse a la acumulación de agua en la presa: x.com/WeatherMonitors/status/1988221737717346770
#11 Luiskelele
#9 esos estudios llevan meses o años depende de la superficie a estudiar.

Luego ponen un vídeo aquí de cómo los grandiosos hinjenieros chinos hacen una autovía de 100 carriles en 15 días y todos a pelarsela como monos.
satchafunkilus #13 satchafunkilus
#6 asegurar esa ladera es imposible, a no ser que la dinamites entera.
plutanasio #2 plutanasio
El puente de Temu
Re-botado #5 Re-botado
Mañana hacen cuatro
azathothruna #10 azathothruna
Le agriaron el almuerzo a Xi
perogrullobrrr #7 perogrullobrrr
#0 sensacionalista
#14 Tronchador.
#7 ¿Por qué?
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
hinjiniería china a su alcance.
omegapoint #3 omegapoint *
eso pasa por contratar a Calatlava
