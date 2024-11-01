·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8756
clics
Las teleco están tan hartas de Digi que han creado un gran bazar oculto de tarifas tiradas de precio. Así puedes conseguirlas
5389
clics
Cómo BlackRock compra empresas públicas y lo pagas tú
3534
clics
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
4393
clics
Un tuitero ultraliberal culpa del precio de los huevos al "socialismo" y le cae la del pulpo: "Mira hijo, el mercado regulándose solo"
3581
clics
Cazan al Carrefour de Torrevieja engañando con los descuentos: "Últimas unidades... ¿vale?"
más votadas
755
ERC propone el pago de un impuesto progresivo del 4% a partir de la tercera vivienda para penalizar la acumulación de inmuebles
564
Las plantillas de las televisiones autonómicas se rebelan contra el control político del Partido Popular
702
Encuentran toneladas de donaciones por la Dana en un solar de Algemesí (Val)
407
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
371
VÍDEO | Escena surrealista: PP y Vox abandonan el Congreso mientras Rufián habla de vivienda
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
17
meneos
413
clics
Momento en que se derrumba el puente Hongqi en China, meses después de su inauguración
Parte del puente Hongqi, de 758 metros de largo, colapsó en la provincia de Sichuan tras deslizamientos de tierra. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas.
|
etiquetas
:
puente
,
hongqi
,
china
,
derrumbe
14
3
6
K
122
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
3
6
K
122
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
Pacman
El puente no se derriba, es la montaña la que tiene un corrimiento de tierras que se lleva el primer arco. Es más, el puente aguanta
22
K
207
#12
Raúl63
*
Errónea, como bien dice
#4
,la montaña se derrumba.
1
K
18
#15
Tronchador.
#4
Hombre, he visto el vídeo y el puente se derrumba.
#12
1
K
15
#16
yarkyark
*
#9
Da igual. La noticia es negativa para China, así que la hunden a negativos.
cc
#15
0
K
12
#17
Pacman
#15
el primer arco, donde el puente toca tierra. El resto queda en pie
0
K
11
#18
Raúl63
#15
Fíjate bien, creo que se derrumba por el corrimiento de tierra anterior.
0
K
7
#6
Gry
A quien van a funar no es a quien hizo el puente, es a quienes aseguraron la ladera.
4
K
63
#8
Perrota
#6
A los que hicieron la ladera. Un tal Dios o similar
2
K
32
#9
Gry
*
#8
Digo yo que antes de poner una autopista en la ladera de una montaña habrá que comprobar si el terreno es estable y si no lo es asegurarlo de alguna manera.
En este video se ve mejor. Dicen que el derrumbe pudo deberse a la acumulación de agua en la presa:
x.com/WeatherMonitors/status/1988221737717346770
5
K
60
#11
Luiskelele
#9
esos estudios llevan meses o años depende de la superficie a estudiar.
Luego ponen un vídeo aquí de cómo los grandiosos hinjenieros chinos hacen una autovía de 100 carriles en 15 días y todos a pelarsela como monos.
1
K
25
#13
satchafunkilus
#6
asegurar esa ladera es imposible, a no ser que la dinamites entera.
0
K
7
#2
plutanasio
El puente de Temu
1
K
19
#5
Re-botado
Mañana hacen cuatro
1
K
16
#10
azathothruna
Le agriaron el almuerzo a Xi
0
K
14
#7
perogrullobrrr
#0
sensacionalista
1
K
14
#14
Tronchador.
#7
¿Por qué?
0
K
8
#1
Golan_Trevize
hinjiniería china a su alcance.
0
K
11
#3
omegapoint
*
eso pasa por contratar a Calatlava
0
K
10
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
cc #15
En este video se ve mejor. Dicen que el derrumbe pudo deberse a la acumulación de agua en la presa: x.com/WeatherMonitors/status/1988221737717346770
Luego ponen un vídeo aquí de cómo los grandiosos hinjenieros chinos hacen una autovía de 100 carriles en 15 días y todos a pelarsela como monos.