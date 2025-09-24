·
11
meneos
17
clics
Moldavia denuncia cuatro vías de injerencia de Rusia en las elecciones parlamentarias de este domingo
Las autoridades del país europeo sostienen que Moscú trata de alterar los resultados mediante disturbios, fraudes en las papeletas, ciberataques y desinformación
|
etiquetas
:
rusia
,
elecciones
,
moldavia
,
propaganda
9
2
2
K
81
actualidad
28 comentarios
9
2
2
K
81
actualidad
#1
Veelicus
Lo que esta claro es que si ganan los prorusos habra que volver a votar
8
K
97
#4
Aokromes
#1
hasta que salgan los pro ue?
1
K
33
#7
Veelicus
#4
los buenos, claramente
0
K
14
#26
BurraPeideira_
*
#0
#1
Muro de Pago.
No sé qué está comentando tanta gente
1
K
24
#2
Kuruñes3.0
Creo que Moldavia busca urgentemente ser desmariconidrogadictizada.
4
K
47
#5
Elbaronrojo
#2
No te olvides de los satanistas.
0
K
10
#18
arreglenenlacemagico
#5
y los biolaboratorios
0
K
7
#28
rojo_separatista
, privatizar PDVSA y gran parte de la industria nacionalizada, borrar de la memoria colectiva el legado del comandante Chávez, abandonar a Cuba, priorizar la alianza con EEUU y excelentes relaciones con el estado genocida de Israel. Ni una sola de estas propuestas puede ser aceptada por un revolucionario de izquierdas. Por malo que sea Maduro, infinitamente peor es la oposición.
1
K
23
#25
rojo_separatista
#20
, eres tú el que apoya que la ultra-derecha venezolana tome el poder, no me hables de nazis.
1
K
23
#27
pozz
*
#25
ultraderecha venezolana? pero tu te has leido lo que propone la oposicion a la narcodictadura, sus propuestas? que va, eres un fanatico, tu no has leido nada, simplemente odias a todo lo que pueda darle libertad y prosperar a un pueblo. Hay que tener cojonazos como para repetir la propaganda de una narcodictadura que tiene sumido al pueblo venezonalo en la miseria mas absoluta.
Claro que si te hablo de nazis, has dejado claro en varios comentarios que te ha jodido, y mucho, que los…
» ver todo el comentario
1
K
17
#9
pozz
Rusia es un cancer de pais, todo lo que toca acaba podrido hasta las trancas. O en Moldavia expulsan a los colonos rusos de regreso al estercolero que tienen por pais, o van a tener innumerables problemas en el futuro. En los paises balticos ya lo estan entendiendo, les obligan a aprender el idioma del pais y a integrarse,o a tomar por el culo.
En Moldavia, en Febrero del 2023 salieron estas curiosas imagenes de una manifestacion "prorrusa"..
x.com/intermarium24/status/1630589922070478850
Un manifestante admitiendo sin tapujos que es un colono ruso.
2
K
20
#15
Connect
#9
¿Los colonos son malos? Más que nada porque la historia está llena de ellos. Y en Cisjordania está lleno.
0
K
12
#19
pozz
*
#15
La historia esta llena de genocidios... la peninsula de Kola robada a los finlandeses, y sustituida por colonos sovieticos.... tres cuartos de lo mismo con Konigsberg, los sovieticos expulsaron a la totalidad de poblacion local, y la sustituyeron por colonos; igual en las islas senkaku robadas a Japon... y que decir con Crimea en los ultimos 11 años, Rusia ha expulsado a los tartaros y los esta sustituyendo por colonos rusitos eslavos y asiaticos, casi lo mismo que en las zonas del donbas…
» ver todo el comentario
0
K
6
#23
sarri
#15
Sí, sean israelís, alemanes, yankis o rusos. Colonos y colonización sobran.
0
K
11
#22
Klamp
#17
no reírse de él por favor, se esfuerza
0
K
8
#3
rojo_separatista
Pues cuando se enteren de lo que hacen los EEUU en relación a Venezuela, van a flipar.
4
K
6
#6
Yonny
*
#3
En Venezuela hay elecciones libres con garantías? ahora me entero !!
Y utilizar el argumento de "los hay peores" ... muy inteligente no parece
6
K
59
#8
rojo_separatista
#6
, en Rumanía las hay?
2
K
43
#11
Yonny
*
#8
No. Rumanía es Venezuela.
1
K
16
#10
pozz
*
#6
es gracioso ver a un tipo que se vende como rojo, rabiando por la derrota de unos nazis rumanos financiados y apoyados por el Kremlin.
4
K
36
#12
Yonny
*
#10
Sin duda, ver a
@rojo_separatista
llamarse progresista apoyando a un fascista de derechas como Putin...
3
K
34
#13
rojo_separatista
#10
,
#12
, si para mi está bien que se impida a la ultra-derecha ganar las elecciones. Pero igual que me sirve en Rumania, me sirve en Venezuela.
1
K
23
#14
pozz
*
#13
Es ridiculo que intentes equiparar la narcodictadura de Venezuela con la democracia de Rumania, una democracia que tendra sus defectos, pero que es DEMOCRACIA. Si realmente fueras rojo, estarias total y absolutamente en contra de la narcodictadura de Maburro... pero es todo fachada, a ti te molan los ultras, las dictaduras y el terrorismo, porque en el fondo detestas a las democracias occidentales, aunque bien que disfrutas de las bondades que dan estos sistemas y paises que tanto odias.
El cártel de los soles ha publicado ya las actas de las ultimas elecciones?
1
K
15
#17
rojo_separatista
#14
, Rumania es una dictadura.
3
K
-4
#20
pozz
#17
Rumania dictadura, y Putin y Maburro son unos excelentes democratas. Madre mia, canta a leguas de que patita neonazi cojeas.
Di en el clavo en el comentario
#10
, te ha escocido mucho que los nazis en Rumania apoyados y financiados por el Kremlin, no se salieran con la suya.
1
K
17
#16
Yonny
#13
No digas tonterías, a tí no te sirve nada de nada, y menos aún cuando apoyas descaradamente varias dictaduras en contra de los pueblos respectivos y sus libertades y derechos.
Sin lo básico aceptado, para qué seguir debatiendo ??
1
K
15
#24
HeilHynkel
*
#12
Es correcto. Putin es un elemento muy de derechas, pero derecha rancia de cojones. Yo siempre digo que Putin seria como VOX si los de VOX tuvieran ganas de trabajar.
Pero el pequeño detalle es quien quiere convertirnos en una Sudamérica 2.0 es eeuu y mientras esté entretenido con Putin no nos puede joder como quisiera.
Claro que hay traidores a España y a Europa que están vendidos a eeuu y a saber por qué porque para los MAGA año son más que unos putos espaldamojadas.
1
K
31
#21
HeilHynkel
#6
Tampoco las hay en eeuu y no rebuzna nadie. Porque lo de los cambios de distritos electorales son dignos de la época del caciquismo de la España del XIX.
1
K
31
