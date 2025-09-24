Italia envió una fragata para proteger a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza tras un nuevo ataque con drones

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, condenó enérgicamente la agresión a barcos con ciudadanos italianos y autorizó el despliegue de la fragata “Fasan” para posibles labores de socorro. La oposición forzó una comparecencia urgente del gobierno en el Parlamento
| etiquetas: italia , fragata , flotilla , gaza
Su estrategia es oponerse a todo nunca proponer, y no siquiera analizar si toca oponerse o ponerse de perfil al menos.
Y la derecha radical, lo mismo pero añadiendo medidas de guerra cultural
Tampoco conozco todos los partidos de Europa, aún así por los que conozco tal vez si pueda ser la mejor derecha
Tenemos una que no da vergüenza ajena.
Igual cambian el chip
De ser amiguita del alma del genocida de Netanyahu a enviarle fragatas.
Boy, that escalated quickly...
Muchos políticos vieron que uno de los motivos principales por los que Kamala no salió en USA fue su apoyo incondicional a Israel y han decidido que cuando haya elecciones en casa quieren poder decir que condenaron el genocidio...aunque fuese dos años y pico después de que empezase.
Siempre digo que el pueblo no sabe el poder que tiene si lo ejerce.
www.primicias.ec/internacional/italia-visas-trabajo-giorgia-meloni-env
Y ojo, encima dándose golpes en el pecho porque supuestamente las patronales italianas pedían el doble o más....
porque en aguas internacionales y contra barcos civiles es un acto de piratería
No sé porqué me has recordado a los houthies...
¿Y qué tiene que ver con eso? La capacidad de no implica el poder de. La geopolítica no siempre va de tener más fuerza, o ganar más batallas o destruir más que nadie. Si Israel hunde la flotilla, ¿qué crees que pasará? Si un sólo integrante de la flotilla muere a manos de Israel, ya has visto las imágenes de Italia en la huelga general, ¿qué crees que pasará? Si la presión ciudadana en… » ver todo el comentario
Además Italia tiene que tener a tiro a Tel.Aviv que no se crean que están atacando a una guerrilla que aquí pueden salir escaldados como salieron del ataque a Irán.
Cc #34
es.wikipedia.org/wiki/República_de_la_Isla_de_las_Rosas
Están llevando ayuda humanitaria a personas inocentes. ¿Qué estás haciendo tu?
globalsumudflotilla.org/tracker/
A ver si crees que tardas 1 semana en cruzar el mediterráneo con esos barcos... Y para estar vagando de fiesta a Israel parece que le molesta mucho y no paran de mandarle drones.
Se te ve bien escocido...
La realidad es que para llegar a Gaza no se necesita un mes. Quizás los Cruzados hace 500 años tardaran eso, no lo sé
Se te ve bien escocido...
Hacen paradas para recoger mas barcos, repostar y recoger mas material. Los barcos que usan no son cruceros para recorrer el océano sin escalas y de forma rápida.
¿Tú te has levantado ya de la cama? Ni eso has conseguido.
Con tu madre!!! Jajajajajajajajaja
Israel no tiene otro lenguaje que la guerra igual que USA
Aha
"¿FDI? ¿FDI? ¿Qué será? Otro misterio más a añadir a la lista junto con M. Rajoy".
Y el zanahorio, en el momento de la verdad, los dejara tirados con una amenaza de matón estilo “dame todo esto o cómetelo solo “
Me alegra que te joda.
Por mas de estas y verte en las mismas
Tu comentario es tan basura, de un calibre tan indecoroso, que tus padres, Abascal y gente de buena familia como Vito Quiles estan orgullos de ti.
Te mereces el premio BOSTA de hoy.