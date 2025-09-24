edición general
291 meneos
522 clics
Italia envió una fragata para proteger a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza tras un nuevo ataque con drones

Italia envió una fragata para proteger a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a Gaza tras un nuevo ataque con drones

El ministro de Defensa, Guido Crosetto, condenó enérgicamente la agresión a barcos con ciudadanos italianos y autorizó el despliegue de la fragata “Fasan” para posibles labores de socorro. La oposición forzó una comparecencia urgente del gobierno en el Parlamento

| etiquetas: italia , fragata , flotilla , gaza
148 143 0 K 391 actualidad
75 comentarios
148 143 0 K 391 actualidad
Comentarios destacados:                  
#11 #9 En España la única derecha civilizada es el PSOE, lo demás siempre ha sido ultraderecha con más o menos disimulo.
Parotisse #1 Parotisse
#las huelgas no sirven de nada
50 K 478
porto #9 porto
Está claro que en España tenemos la peor derecha y ultraderecha de Europa.
41 K 357
ummon #11 ummon
#9 En España la única derecha civilizada es el PSOE, lo demás siempre ha sido ultraderecha con más o menos disimulo.
59 K 495
Deviance #58 Deviance
#11 Añadiría el PNV.
5 K 54
ummon #70 ummon
#58 De acuerdo
1 K 27
Ainur #12 Ainur
#9 la derecha no tiene plan de país, solo quiere poder y enriquecer a su red clientelar.

Su estrategia es oponerse a todo nunca proponer, y no siquiera analizar si toca oponerse o ponerse de perfil al menos.

Y la derecha radical, lo mismo pero añadiendo medidas de guerra cultural
14 K 146
Penetrator #23 Penetrator
#12 La derecha lo que tiene es un plan de negocio.
2 K 34
salteado3 #46 salteado3
#23 Si el negocio ya lo tienen preparado, pero trincar más cuando gobiernan.
0 K 14
johel #15 johel *
#9 Tenemos la mejor derecha de europa, lo que ocurre es que se hace llamar psoe ;)
0 K 11
mecha #56 mecha
#15 que el PSOE sea mejor opción que el PP actualmente no quiere decir que sea una buena derecha. Sigue siendo un partido corrupto y embustero.

Tampoco conozco todos los partidos de Europa, aún así por los que conozco tal vez si pueda ser la mejor derecha :foreveralone: :foreveralone:
1 K 18
borre #61 borre
#15 Hombre, mejor, mejor...

Tenemos una que no da vergüenza ajena.
0 K 10
tommyx #16 tommyx
#9 Basta que les digan que todos los palestinos expulsada buscarán refugio en otros países, como España, por ejemplo .

Igual cambian el chip
1 K 23
Deviance #60 Deviance
#16 Muy astuto ahí, mis dieses.:clap:
0 K 15
karakol #8 karakol
Joer Meloni.
De ser amiguita del alma del genocida de Netanyahu a enviarle fragatas.

Boy, that escalated quickly...
23 K 240
#17 unomasdelmonton
#8 ha ocurrido algo en las últimas semanas porque ha cambiado el discurso de todas las derechas. Antes todos pro Israel, ahora de repente todos contra Israel.
3 K 44
#33 Canijo
#17 Ese es uno más de los problemas del auge de las derechas, que en posiciones como la de Gaza, la unica manera de que se opongan no es por humanidad, sino por antisemitismo
0 K 6
Arke #39 Arke
#17 Yo creo que simplemente Israel ya da el genocidio por finiquitado o casi y ahora los países están intentando salvar la cara diciendo que ya no les parece bien que sigan con eso. Pero dudo que veamos grandes gestos o paquetes de medidas como las que hemos visto con rusia (creo que hace poco fue la 19ª ronda).

Muchos políticos vieron que uno de los motivos principales por los que Kamala no salió en USA fue su apoyo incondicional a Israel y han decidido que cuando haya elecciones en casa quieren poder decir que condenaron el genocidio...aunque fuese dos años y pico después de que empezase.
6 K 53
a69 #54 a69
#17 Casualmente, cuando vieron las protestas de La vuelta.
1 K 27
Cehona #62 Cehona
#54 Se dieron cuenta que es el pueblo el que habla en las calles y no los políticos.
Siempre digo que el pueblo no sabe el poder que tiene si lo ejerce.
0 K 16
Wachoski #63 Wachoski
#17 igual soy pesimista,.. en mi opinión, saben que ya han ganado, gaza será colonizada si o si, y toca empezar aparentar un poco, el trabajo ya se hizo
1 K 18
Peazo_galgo #40 Peazo_galgo *
#8 también supuestamente es antiinmigracion y resulta que"sólo" ha autorizado a medio millón :-P

www.primicias.ec/internacional/italia-visas-trabajo-giorgia-meloni-env

Y ojo, encima dándose golpes en el pecho porque supuestamente las patronales italianas pedían el doble o más....
1 K 26
charles_ton #10 charles_ton
Y la armada? Vengaaa señora Robles, ponga las fragatas a navegar!
11 K 102
#20 lekes
#10 ¡Pedrito vamos, que te han adelantado por la derecha! No vayas a quedar mal ahora....
4 K 43
kumo #24 kumo *
#10 La Armada no pinta nada ahí. Ni va a entrar en las aguas en conflicto ni se va a arriesgar a escalar nada. Los italianos habrán ido más para evitar que entre tanta tontería alguno la lie y encima haya drama. De ahí lo de las "labores de socorro".
1 K 15
#29 soberao *
#24 En aguas internacionales pueden estar que es donde está ahora los barcos de la flotilla. Si sufren un nuevo ataque de drones los pueden repeler porque en aguas internacionales y contra barcos civiles es un acto de piratería. Si atacan o se acercan a la fragata estarán acosando a una fragata de la OTAN e Israel no forma parte de la Alianza.
0 K 13
kumo #34 kumo
#29 Asumes que Israel que es capaz de meterte un pepino por una ventana concreta de un edificio está detrás de esta patochada. Hasta los drones caseros ucranianos son infinitamente más letales.


porque en aguas internacionales y contra barcos civiles es un acto de piratería
No sé porqué me has recordado a los houthies...
1 K 2
DocendoDiscimus #41 DocendoDiscimus
#34 "es capaz de meterte un pepino por una ventana concreta de un edificio "

¿Y qué tiene que ver con eso? La capacidad de no implica el poder de. La geopolítica no siempre va de tener más fuerza, o ganar más batallas o destruir más que nadie. Si Israel hunde la flotilla, ¿qué crees que pasará? Si un sólo integrante de la flotilla muere a manos de Israel, ya has visto las imágenes de Italia en la huelga general, ¿qué crees que pasará? Si la presión ciudadana en…   » ver todo el comentario
3 K 45
#48 soberao *
#41 Además Italia está en la OTAN y a ver si alguna vez eso sirve para algo y tiene Israel narices de atacar un barco de la OTAN en aguas internacionales.
Además Italia tiene que tener a tiro a Tel.Aviv que no se crean que están atacando a una guerrilla que aquí pueden salir escaldados como salieron del ataque a Irán.

Cc #34
1 K 23
#43 soberao
#34 Por supuesto que es Israel, o ¿quienes son los genociadas que están impidiendo la entrada de comida y medicinas en Gaza? Si en los hospitales de Gaza no tienen ni guantes y ni el mínimo material de quirófano porque a Israel y a EE.UU no les da la gana.
2 K 42
#71 Deperdidos
#34 Menuda chorrada de comentario. Israel puede hacer eso y también de ir metiendo miedo a las personas de la flotilla antes de ir escalando la respuesta contra ellos. Una cosa no niega la otra.
0 K 14
Priorat #67 Priorat
#24 No van a escalar nada. Que yo sepa Israel no ha enviado ningún dron a atacar una flotilla civil, ¿verdad?
0 K 12
#7 Jodere
Lo mismo un dron de los asesinos Israelitas se equivoca y hunde la fragata. xD
6 K 66
#14 pcmaster
#7 Entonces que esperen una respuesta por parte de la armada italiana.
2 K 44
#27 ombresaco
#14 Como chiste, dicen que la única guerra que ganó Italia en el siglo XX fue contra la Isla de las Rosas
es.wikipedia.org/wiki/República_de_la_Isla_de_las_Rosas
0 K 11
salteado3 #45 salteado3
#14 Una condena muy fuerte y deeply concerned.
0 K 14
torkato #30 torkato
#28 Si, demostrar la hipocresía de Israel.

Están llevando ayuda humanitaria a personas inocentes. ¿Qué estás haciendo tu?
4 K 44
#32 meneame_la_lefa
#30 No están llevando nada. Llevan un mes vagando por el mediterráneo de fiesta. Si hubiera voluntad de verdad ya habrían llegado
5 K -30
torkato #36 torkato
#32 Pues para "llevar un mes vagando de fiesta" se ve que están avanzando bastante si sigues el tracking:
globalsumudflotilla.org/tracker/

A ver si crees que tardas 1 semana en cruzar el mediterráneo con esos barcos... Y para estar vagando de fiesta a Israel parece que le molesta mucho y no paran de mandarle drones.

Se te ve bien escocido...
2 K 33
#42 meneame_la_lefa
#36 Van pasando por todas las islas donde hay fiestas.

La realidad es que para llegar a Gaza no se necesita un mes. Quizás los Cruzados hace 500 años tardaran eso, no lo sé

Se te ve bien escocido...
5 K -21
torkato #50 torkato
#42 No si escocido estás tu que no paras criticar :-D ¿igual es porque quieres ir a esas fiestas? ¿O igual es porque te has comido el bulo de que están de fiesta con vídeos falsos?

Hacen paradas para recoger mas barcos, repostar y recoger mas material. Los barcos que usan no son cruceros para recorrer el océano sin escalas y de forma rápida.
1 K 22
#51 meneame_la_lefa
#50 Hacen paradas para recoger mas barcos, repostar y recoger mas material. Los barcos que usan no son cruceros para recorrer el océano sin escalas y de forma rápida.

xD xD xD
2 K -18
perogrullobrrr #72 perogrullobrrr
#50 no le des coba. esos solo esperan que responda alguien para seguir vomitando sinsentidos.
1 K 25
kAlvaro #31 kAlvaro
Casi tengo ganas de que hundan la fragata y se confirme de una vez por todas que la OTAN no sirve para nada en caso de ser atacados y se empiecen a salir países en plan Eurovisión.
4 K 35
mecha #49 mecha *
#28 pues hoy que un gobierno de derechas que parecía apoyar a Israel, como el italiano, mande una a fragata a Gaza a proteger barcos que llevan ayuda.

¿Tú te has levantado ya de la cama? Ni eso has conseguido.
2 K 28
#53 meneame_la_lefa
#49 No, estoy aquí con tu madre
9 K -65
mecha #59 mecha
#53 dado que mi madre está muerta..
1 K 17
torkato #64 torkato
#59 Siempre los mismos comentarios y siempre el mismo tipo de insulto. Estas personas mononeuronales no dan para mucho mas.
0 K 10
TripleXXX #69 TripleXXX
#53 @admin perdón por repetirme pero esto de mentar a las madres ya debería sobrepasar cualquier limite.
1 K 11
triste_realidad #74 triste_realidad
#53 jajaja muy bueno!!
Con tu madre!!! Jajajajajajajajaja
0 K 6
#47 Givetuban
¿Pero cuánto van a tardar en llegar? Van a tardar más que lo que tardó Ulises en volver a Itaca.
2 K 23
vicus. #44 vicus.
Ojo, la Italia de Melani, con dos cojoni..Y Abascal que dice... jajajaja
0 K 20
tricionide #57 tricionide
Hay un poco de luz al fondo del tunel.
Israel no tiene otro lenguaje que la guerra igual que USA
1 K 14
#37 arreglenenlacemagico
da igual cuando entren en aguas que no son suyas no podrán hacer nada ni en la zona de guerra , de todas formas en un video que salio se oye que son fpv sobre todo por eso de estrellarlos pero eso no puede salir de muy lejos
0 K 7
#18 blablablablablablablabla
¿Estamos seguros de que no ha ido a hundir la flotilla ella misma?
0 K 6
#38 elretornao
Pues no está claro ni ná de quien son esos terro-drones
0 K 6
salteado3 #52 salteado3
#38 Ni aunque pusiera FDI pintado bien gordo se atreverían a acusar a Israel de nada.

"¿FDI? ¿FDI? ¿Qué será? Otro misterio más a añadir a la lista junto con M. Rajoy".
1 K 20
#55 elretornao
#52 no estamos ya tan lejos de que uno o varios países hagan frente al corralito yankee.
Y el zanahorio, en el momento de la verdad, los dejara tirados con una amenaza de matón estilo “dame todo esto o cómetelo solo “
0 K 6
Parotisse #3 Parotisse
#2 se te ha metido algo de comentario en tus prejuicios
11 K 112
Penetrator #21 Penetrator
#2 #4 @Eirene, toca hacer un poco de limpieza.
10 K 117
TripleXXX #66 TripleXXX
#21 Estoy contigo @admin este tipo de usuarios y comentarios sobran en una web medio civilizada.
1 K 11
cabobronson #6 cabobronson
#3 está hablando de el, ni caso
1 K 15
Black_Txipiron #5 Black_Txipiron
#2 "ladran, luego cabalgamos"
4 K 43
Amperobonus #13 Amperobonus
#2

Me alegra que te joda.

Por mas de estas y verte en las mismas :troll:
2 K 25
#22 meneame_la_lefa
#13 No me jode, es una simple descripción.
7 K -42
Jack29 #19 Jack29
#2 Enhorabuena, has dejado tu mierda diaria en internet.
Tu comentario es tan basura, de un calibre tan indecoroso, que tus padres, Abascal y gente de buena familia como Vito Quiles estan orgullos de ti.
Te mereces el premio BOSTA de hoy.
4 K 40
CerdoJusticiero #25 CerdoJusticiero
#2 Ostras, @pozz, ¿cómo de extremocentrista hay que ser para votar positivo un comentario así?
3 K 40
TripleXXX #68 TripleXXX
#25 Siempre es capaz de sorprender.
1 K 20
torkato #26 torkato
#2 Como te jode que algunos tengan iniciativa y se muevan mientras tu vives en casa de tus padres tocándote los cojones eh.
2 K 21
#28 meneame_la_lefa
#26 ¿Iniciativa? ¿Han conseguido algo?
8 K -50
Bhuvaya #65 Bhuvaya
#2 jajaja lo único que os queda son chistes cutres de adolescentes xD xD xD
0 K 8
#73 alamajar
#2 joder, huele a mierda por aquí...
0 K 10
#75 meneame_la_lefa
#73 Imagínate, 1 mes sin ducharse, cómo debe oler ahí.
0 K 6

menéame