No falla: Peinado siempre mueve ficha tras cada jaque al novio de Ayuso

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, no ha tardado ni 24 horas de diferencia en mover ficha y anunciar en un auto que decide envía a juicio con jurado popular a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, con el enganche principal de que su asesora le ayudaba a enviar los correos electrónicos.
Y si hay animadversion es motivo para recusar al juez
Cada uno para su parroquia.