La moda de los pinchazos para adelgazar preocupa al personal médico

Cada vez más personas recurren a los llamados pinchazos para adelgazar, medicamentos inyectables que prometen una pérdida de peso rápida y efectiva. Sin embargo, su uso sin control médico ha encendido las alarmas entre profesionales de la salud. La doctora, Mayka Mafe, especialista en Medicina Interna, recuerda que la obesidad es una enfermedad, no una cuestión de voluntad: “Debemos dejar de lado las antiguas creencias de que la obesidad se debe a una falta de fuerza de voluntad o a que la persona come demasiado. La obesidad es una enfermedad s