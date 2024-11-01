Mitsubishi presenta una IA que te para el coche si detecta que estás borracho

La lucha contra el alcohol al volante acaba de entrar en una fase nueva. Mitsubishi Electric ha desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial capaz de detectar si el conductor está intoxicado durante la marcha y, en función del nivel de riesgo, emitir avisos o incluso intervenir sobre el coche para reducir la velocidad y detenerlo. La compañía presentó oficialmente esta tecnología en diciembre de 2025 y medios japoneses han informado ahora de que se prepara para su comercialización en vehículos de marca propia y para ofrecerla tambi