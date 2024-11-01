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Mitsubishi presenta una IA que te para el coche si detecta que estás borracho

Mitsubishi presenta una IA que te para el coche si detecta que estás borracho

La lucha contra el alcohol al volante acaba de entrar en una fase nueva. Mitsubishi Electric ha desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial capaz de detectar si el conductor está intoxicado durante la marcha y, en función del nivel de riesgo, emitir avisos o incluso intervenir sobre el coche para reducir la velocidad y detenerlo. La compañía presentó oficialmente esta tecnología en diciembre de 2025 y medios japoneses han informado ahora de que se prepara para su comercialización en vehículos de marca propia y para ofrecerla tambi

| etiquetas: mitsubishi , ia , tecnología , coches
3 1 1 K 35 tecnología
8 comentarios
3 1 1 K 35 tecnología
sleep_timer #3 sleep_timer
1. Mitsubishi en Europa es UN PUTO RENAULT.
2. No bebo, pero no me compro un coche en el cual decida una IA ni jarto cocaína.
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jdmf #6 jdmf
#3 ... hasta que venga el político de turno y diga que tenga que esa característica deba venir por defecto.
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Huaso #8 Huaso
#6 y con baliza.
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hdblue #2 hdblue
A Hermann Tertsch y MAR no les gusta esta publicación.
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LuCiLu #7 LuCiLu
#5 Eso ya pasa y no es para nada preocupante...
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LuCiLu #4 LuCiLu
O sea, que si canto una canción de Shakira o Quevedo me para el coche por vocalizar como MAR en la feria del vino...

No sé yo si tiene utilidad.
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Benzo #5 Benzo
#4 O si le dices a la IA que la quieres mucho y te pones a llorar.
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#1 Mesopotámico
Me gustaría ver los números de la empresas que se dedican al bebercio en 20 o 30 años
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menéame