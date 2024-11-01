El mito del “bloqueo” de Berlín: Juegos sucios de Occidente y Moscú [en]

En el Reino Unido, los adolescentes siguen aprendiendo para sus exámenes de bachillerato que Berlín quedó bloqueado por Stalin y corrió el riesgo de morir de hambre pero, en documentos de 1948 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido, “el bloqueo de Berlín NO es un asedio” y “los alemanes pueden entrar y salir en todo momento”, por ejemplo, para conseguir alimentos. ¿Fue correcto engañar al público en 1948 y 1949? No. ¿Obtuvo el apoyo total del Reino Unido y Estados Unidos? Sí.