En el Reino Unido, los adolescentes siguen aprendiendo para sus exámenes de bachillerato que Berlín quedó bloqueado por Stalin y corrió el riesgo de morir de hambre pero, en documentos de 1948 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido, “el bloqueo de Berlín NO es un asedio” y “los alemanes pueden entrar y salir en todo momento”, por ejemplo, para conseguir alimentos. ¿Fue correcto engañar al público en 1948 y 1949? No. ¿Obtuvo el apoyo total del Reino Unido y Estados Unidos? Sí.
| etiquetas: república federal de alemania , estados unidos , propaganda , desinformación
«Si bien este artículo de Joseph Pearson despliega una vehemente retórica antirrusa y se deleita en la más que dudosa eminencia moral de Occidente, contiene toda una insólita revelación histórica: la noticia de que el bloqueo de Berlín de 1948 no fue tal, documentalmente probada por el historiador en su reciente libro The Airlift (2025), crónica del puente aéreo sobre la ciudad alemana».—SP