El misil nuclear ASMPA-R entra en servicio con el Rafale M

Este sistema ofrece un aumento del alcance operativo respecto de sus predecesores y cuenta con una nueva cabeza nuclear de 300 kilotones. La capacidad de desplegar de manera inmediata un arma nuclear a bordo de un avión embarcado es hoy exclusiva de Francia entre los países de la OTAN y sus aliados. Ni el F/A-18E/F Super Hornet ni el F-35C Lightning II están certificados para portar la bomba nuclear estadounidense B61. El Reino Unido depende exclusivamente de sus misiles balísticos lanzados desde submarinos