El misil nuclear ASMPA-R entra en servicio con el Rafale M

Este sistema ofrece un aumento del alcance operativo respecto de sus predecesores y cuenta con una nueva cabeza nuclear de 300 kilotones. La capacidad de desplegar de manera inmediata un arma nuclear a bordo de un avión embarcado es hoy exclusiva de Francia entre los países de la OTAN y sus aliados. Ni el F/A-18E/F Super Hornet ni el F-35C Lightning II están certificados para portar la bomba nuclear estadounidense B61. El Reino Unido depende exclusivamente de sus misiles balísticos lanzados desde submarinos
Qué asco todo
¿Qué parte de destrucción mutua asegurada y casi práctica destrucción de toda la Humanidad no entienden?
¿Tantos búnkers tienen los poderosos psicópatas como para creer salir airosos de ello?
Echale un ojo al listado de los mayores vendedores de armas del mundo.
