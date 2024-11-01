edición general
El misil nuclear ASMPA-R entra en servicio con el Rafale M

Este sistema ofrece un aumento del alcance operativo respecto de sus predecesores y cuenta con una nueva cabeza nuclear de 300 kilotones. La capacidad de desplegar de manera inmediata un arma nuclear a bordo de un avión embarcado es hoy exclusiva de Francia entre los países de la OTAN y sus aliados. Ni el F/A-18E/F Super Hornet ni el F-35C Lightning II están certificados para portar la bomba nuclear estadounidense B61. El Reino Unido depende exclusivamente de sus misiles balísticos lanzados desde submarinos

Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Esos son los que ha comprado a Francia, Zelenski y que vamos a pagar nosotros.
#3 NeuronaSur
Qué no pare la diversión!!!!

Qué asco todo
Spirito #1 Spirito *
¿En serio están tonteando con los juguetes nucleares?

¿Qué parte de destrucción mutua asegurada y casi práctica destrucción de toda la Humanidad no entienden?

¿Tantos búnkers tienen los poderosos psicópatas como para creer salir airosos de ello?
johel #2 johel *
#1 El miedo vende mas armas para la """""""""defensa""""""""""".
Echale un ojo al listado de los mayores vendedores de armas del mundo.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Pues no se te ve tan preocupado cuando hacen maniobras con armas nucleares en Rusia y Bielorrusia
www.meneame.net/story/diputada-rusa-entrenamiento-gran-guerra-europea-
