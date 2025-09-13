Diputada Rusa: El entrenamiento para la Gran Guerra Europea está en marcha

Un elemento importante de «Zapad-2025» será la planificación del uso de armas nucleares. Unas 13.000 personas participarán en el ejercicio. Mientras tanto, unas 70.000 personas participarán en ejercicios de la OTAN en el flanco oriental de la alianza en septiembre. La proporción es de 5 a 1, justo para una operación ofensiva. Una simple comparación de estas cifras explica claramente la justificación del despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia.
Lo que conozco son los ejerciios ejercicios Zapad, que se llevan haciendo décadas cada cuatro años (con alguna excepción) :
- 1977
- 1981
- 1984
- 1999
- 2009
- 2013
- 2017
- 2021
- 2025
Los próximos son en 2029 y como curiosidad, en esos ejercicios se practica la defensa de Bielorrusia ante una invasión por parte de un ejército OTAN
Buena fumada se pegó el articulista
Me importa una mierda si este artículo es pro Otan o pro Rusia. Lo que tengo claro es que es cierto lo que dice #1 : PSOE, PP y VOX apoyan la postura de la OTAN y nos han hecho gastar una cantidad enorme de dinero en armas.
Nos van a acabar METIENDO EN UNA GUERRA que la enorme mayoría de los españoles no queremos. ¡ QUE VAYAN ELLOS, que envíen a sus hijos ! si tan necesaria ven esa guerra, pero que a los demás nos dejen en PAZ, y nunca mejor dicho .
¿ Cómplice de qué propaganda? Lo que dice el artículo es, dando cifras, que los dos bandos se están preparando para una posible guerra. ¿ No es cierto ? SÍ ¡ Pues ya está !
Además, España está en uno de los dos bandos, y los que controlan el poder nos quieren meter de cabeza en esa guerra, cuando los ciudadanos de nuestro país no quieren ir a esa guerra. Estoy convencido de que los ciudadanos de los demás países de la OTAN tampoco quieren una guerra con Rusia, ni con nadie.
¿ Dónde está la propaganda ? Es sencillamente cierto.
Yo sigo esperando esa invasion inminente de Polonia para anexionarse el oeste de Ucrania que algunos llevan anunciando en Meneame desde hace mas de 4 años.
Yo creo que si hay un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia estaríamos más cerca que nunca del apocalipsis, y no entiendo como puede nadie, de ninguno de los dos bandos, frivolizar con esto. Tampoco entiendo como hay tanta opinión pública frivolizando. No entiendo nada de lo que ocurre, a mi esto me genera una ansiedad enorme.
Nos llevan a la guerra inevitablemente. Tanto PSOE, como PP y VOX la quieren y, por tanto, la tendremos.