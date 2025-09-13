edición general
Diputada Rusa: El entrenamiento para la Gran Guerra Europea está en marcha

Un elemento importante de «Zapad-2025» será la planificación del uso de armas nucleares. Unas 13.000 personas participarán en el ejercicio. Mientras tanto, unas 70.000 personas participarán en ejercicios de la OTAN en el flanco oriental de la alianza en septiembre. La proporción es de 5 a 1, justo para una operación ofensiva. Una simple comparación de estas cifras explica claramente la justificación del despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia.

#1 tierramar
Unos pocos psicopatas con poder; están empeñados en arrastrarnos a la guerra: El gobierno pide prestados otros 1.000 millones de euros para gastar en armamento tal y como pide la OTAN y Trump. El Ministerio de Defensa español, comandado por Margarita Robles, obtendrá a finales de noviembre, 1.000 millones de euros más en concepto de préstamo para aumentar el gasto militar. Préstamo que pagaremos con intereses nosotros los contribuyentes: pagar para que nos metan en una guerra!! El PPSOE.VOX son un peligro para la población: tanto el PSOE como el PP:VOX si nos dejamos, nos meten en una guerra
#2 Joaker
#1 Ese comentario lo tenias preparado de antes. xD xD

Entre que se ha publicado el envio y el ha publicado su comentario no han pasado ni 2 minutos. El envio ni lo has leido, ni te importa de que va. Has venido a vender tu libro de la manera mas descarada.
carakola #9 carakola
#2 La realidad es que al artículo es muy corto y se lee en menos de dos minutos.
#4 El texto es de la exdiputada, no hay "articulista".
#12 Joaker
#9 Ha hecho un copiar y pegar de libro y apostaria lo que fuera que no se lo ha leido.
YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
#1 Este artículo es pura basura y mezcla cosas, lo que dijera la diputada no lo sé pero recuerda que aquí tenemos a diputados de Vox y en su buena época a alguna de Podemos soltando burrada tras burrada.

Lo que conozco son los ejerciios ejercicios Zapad, que se llevan haciendo décadas cada cuatro años (con alguna excepción) :
- 1977
- 1981
- 1984
- 1999
- 2009
- 2013
- 2017
- 2021
- 2025

Los próximos son en 2029 y como curiosidad, en esos ejercicios se practica la defensa de Bielorrusia ante una invasión por parte de un ejército OTAN

Buena fumada se pegó el articulista
#7 unocualquierax
#4 #5
Me importa una mierda si este artículo es pro Otan o pro Rusia. Lo que tengo claro es que es cierto lo que dice #1 : PSOE, PP y VOX apoyan la postura de la OTAN y nos han hecho gastar una cantidad enorme de dinero en armas.
Nos van a acabar METIENDO EN UNA GUERRA que la enorme mayoría de los españoles no queremos. ¡ QUE VAYAN ELLOS, que envíen a sus hijos ! si tan necesaria ven esa guerra, pero que a los demás nos dejen en PAZ, y nunca mejor dicho .
Torrezzno #8 Torrezzno
#7 estamos de acuerdo pero si haces publicidad de la propaganda de unos u otros estas siendo cómplice
#14 unocualquierax
#8
¿ Cómplice de qué propaganda? Lo que dice el artículo es, dando cifras, que los dos bandos se están preparando para una posible guerra. ¿ No es cierto ? SÍ ¡ Pues ya está !
Además, España está en uno de los dos bandos, y los que controlan el poder nos quieren meter de cabeza en esa guerra, cuando los ciudadanos de nuestro país no quieren ir a esa guerra. Estoy convencido de que los ciudadanos de los demás países de la OTAN tampoco quieren una guerra con Rusia, ni con nadie.
¿ Dónde está la propaganda ? Es sencillamente cierto.
#10 Joaker *
#7 Te suena el relato del pastor y el lobo? En esta web los mismos que negaban que Rusia invadiria Ucrania llevan tres años hablando de como nos vas a meter en guerra con Rusia. Al final cansa escuchar las mismas mentiras una y otra vez.

Yo sigo esperando esa invasion inminente de Polonia para anexionarse el oeste de Ucrania que algunos llevan anunciando en Meneame desde hace mas de 4 años.
Torrezzno #5 Torrezzno
Pinta a propaganda pro rusa. Mas militarismo. Locos everywhere
pip #6 pip
¿es posible una guerra convencional entre Rusia y la UE, localizada aquí y que no escale a una guerra termonuclear global?

Yo creo que si hay un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia estaríamos más cerca que nunca del apocalipsis, y no entiendo como puede nadie, de ninguno de los dos bandos, frivolizar con esto. Tampoco entiendo como hay tanta opinión pública frivolizando. No entiendo nada de lo que ocurre, a mi esto me genera una ansiedad enorme.
3 K 45
cax #11 cax *
#6 Pues, evidentemente, estamos a las puertas de una gran guerra en Europa. Y yo ya tengo las maletas y la documentación para fugarme de España y pedir refugio en un país al otro lado del Atlántico. Por los antecedentes con la guerra de Ucrania calculo que el enfrentamiento armado abierto en las fronteras de la OTAN se puede producir en unas pocas semanas. Y será brutal y terrible. Todas las partes de este conflicto están buscando ese escenario y por lo tanto se va a producir más pronto que tarde.

Nos llevan a la guerra inevitablemente. Tanto PSOE, como PP y VOX la quieren y, por tanto, la tendremos.
pip #13 pip
#11 si escala a una guerra nuclear global no hay lugar en el planeta donde puedas esconderte...
#15 Abajo
En Europa no sé qué tipo de subnormal se alistará para participar en algo así, no sé de dónde van a sacar a la tropa para ir de carne de cañón.
