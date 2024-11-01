¿Por qué el misil Abu Mahdi cambia el juego naval en el Mar Arábigo?

El despliegue del misil antibuque Abu Mahdi por parte de Irán ha generado preocupación en los círculos estratégicos de Defensa, especialmente en Estados Unidos, cuyos grupos navales operan en el Mar Arábigo. Este sistema representa un cambio sustancial en la estrategia iraní, pasando de una postura de defensa costera a una capacidad ofensiva de largo alcance. Abu Mahdi es un misil de crucero subsónico equipado con turborreactor, diseñado para vuelos prolongados y maniobras que evaden los sistemas antimisiles convencionales, con un alcance..
| etiquetas: misil , abu mahdi , mar arábigo , irán , golfo pérsico , eeuu
Israel y EEUUirán no vale ninguna negociación, sino la capacidad de respuesta a sus amenazas y ataques.
Mientes y lo sabes.
No cambia apenas nada.
Amenazas efectivas para buques de guerra, o es enjambre o los hipersónicos.
Esto es para la morralla sin defensa.
Pero claro, leer la nonoticia es un esfuerzo sobrehumano.
Nonoticias para la biomasa.
Si es lo bastante barato de construir (los drones iraníes lo son y estos misiles podrían usar los mismos motores que sus modelos más grandes) con unas docenas de ellos podrían amenazar a una Task Force estadounidense, si no para hundir el portaaviones por lo menos para dañarlo y mandarlo de vuelta a puerto, o para acabar con sus defensas antimisiles y mandarlos de vuelta al puerto.
Hay varios artículos por ahí que dicen que las defensas navales no estan muy bien preparadas para defenderse de un ataque de saturación. En las operaciones contra los Huties se quedaban sin municiones rápido y tenían que replegar para recargar.