¿Por qué el misil Abu Mahdi cambia el juego naval en el Mar Arábigo?

El despliegue del misil antibuque Abu Mahdi por parte de Irán ha generado preocupación en los círculos estratégicos de Defensa, especialmente en Estados Unidos, cuyos grupos navales operan en el Mar Arábigo. Este sistema representa un cambio sustancial en la estrategia iraní, pasando de una postura de defensa costera a una capacidad ofensiva de largo alcance. Abu Mahdi es un misil de crucero subsónico equipado con turborreactor, diseñado para vuelos prolongados y maniobras que evaden los sistemas antimisiles convencionales, con un alcance..