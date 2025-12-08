El ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, lleva un pin de soga en el debate sobre la pena de muerte en la Knesset [ENG]

Durante la audiencia, Ben-Gvir declaró: «Todos llevamos estos pins, que representan un método que emplearemos para ejecutar la pena de muerte por terrorismo. Naturalmente, tenemos la opción de la guillotina, la silla eléctrica y también la inyección letal. Desde que surgieron informes de que los médicos se negaron a participar en la implementación de la ley, he recibido 100 consultas de médicos que le preguntan a Itamar: «Solo dime cuándo».