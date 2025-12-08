edición general
10 meneos
25 clics
El ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, lleva un pin de soga en el debate sobre la pena de muerte en la Knesset [ENG]

El ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, lleva un pin de soga en el debate sobre la pena de muerte en la Knesset [ENG]

Durante la audiencia, Ben-Gvir declaró: «Todos llevamos estos pins, que representan un método que emplearemos para ejecutar la pena de muerte por terrorismo. Naturalmente, tenemos la opción de la guillotina, la silla eléctrica y también la inyección letal. Desde que surgieron informes de que los médicos se negaron a participar en la implementación de la ley, he recibido 100 consultas de médicos que le preguntan a Itamar: «Solo dime cuándo».

| etiquetas: isarel , ben-gvir , soga , pena , muerte , knesset
9 1 0 K 127 actualidad
16 comentarios
9 1 0 K 127 actualidad
Comentarios destacados:    
nanustarra #1 nanustarra
Espero que se le aplique a él cuanto antes.
4 K 47
#5 ombresaco
#1 Sin definición de terrorismo, cualquier delincuente puede ser terrorista. Incluso sin delinquir en el pais A, podrías ser acusado de terrorismo en el pais B
0 K 11
#9 vGeeSiz
#1 te gusta y defiendes la pena de muerte? xD

La extrema derecha eh.... xD
0 K 9
#14 Albarkas
Hay que ver lo mal que ha envejecido Pepiño Blanco xD
1 K 29
#10 angar300
Cuando te crees capacitado para decidir quién vive y quién muere, deberías plantearte si mereces vivir.
1 K 19
XtrMnIO #16 XtrMnIO
En su cuello quedaría preciosa una de verdad.
0 K 12
colipan #2 colipan
Le arrancaría las uñas con un alicate maldito genocida
0 K 12
#15 MagnumClarsen *
#2 Solo las uñas? Los dientes, las orejas, la nariz, los pies, las manos, el nepe y un par de días de palitos por el trasero como hacen ellos con los palestinos, y una vez que se hayan derramado sus intestinos por el suelo ya si hay que terminar.

Es lo mínimo que merece un perpetrador de genocidios.
0 K 8
kumo #12 kumo *
Ese tío es un extremista. Un problemita añadido de los gobiernos de coalición...
0 K 10
#13 pirat *
Se han olvidado el exterminio por gasear, aunque igual les pone en evidencia...
La horca, ni para matar les queda piedad a los asesionazis.
0 K 9
#6 keenyak
#4 No. El problema no son los acusados. Son los jueces.
0 K 7
#8 Poligrafo
Esta haciendo spoiler de su propio destino.

Os vamos a juzgar cerdos Sionazis.
0 K 7
#3 keenyak
La pena de muerte tiene sentido, porque está claro que hay delitos que la merecen.

Sin embargo la historia de la pena de muerte está llena de ejecuciones de inocentes. Resulta que los jueces son unos completos inútiles o algo mucho peor.

Por esto que me opongo totalmente a la pena de muerte.
0 K 7
Bhuvaya #4 Bhuvaya
#3 excepto para fascistas de mierda y genocidas criminales.
0 K 6
ur_quan_master #7 ur_quan_master
#3 "Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos.”
― Gandalf
0 K 12
#11 keenyak
#7 Gandalf era un sabio, pero Spock lo aplicaba en la práctica: "The needs of the many outweigh the needs of the few... or the one"
0 K 7

menéame