El ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, lleva un pin de soga en el debate sobre la pena de muerte en la Knesset [ENG]

Durante la audiencia, Ben-Gvir declaró: «Todos llevamos estos pins, que representan un método que emplearemos para ejecutar la pena de muerte por terrorismo. Naturalmente, tenemos la opción de la guillotina, la silla eléctrica y también la inyección letal. Desde que surgieron informes de que los médicos se negaron a participar en la implementación de la ley, he recibido 100 consultas de médicos que le preguntan a Itamar: «Solo dime cuándo».
La extrema derecha eh....
Es lo mínimo que merece un perpetrador de genocidios.
La horca, ni para matar les queda piedad a los asesionazis.
Os vamos a juzgar cerdos Sionazis.
Sin embargo la historia de la pena de muerte está llena de ejecuciones de inocentes. Resulta que los jueces son unos completos inútiles o algo mucho peor.
Por esto que me opongo totalmente a la pena de muerte.
― Gandalf