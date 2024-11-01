El Ministerio para la Transición Ecológica abonó 30.000 euros a Juan Luis Cano por un podcast que presentó como gratuito en RTVE

El Ministerio para la Transición Ecológica abonó 30.000 euros más IVA al humorista Juan Luis Cano por la realización del podcast 'La Mar Salada', un proyecto sobre sostenibilidad marina que el propio comunicador había presentado públicamente como un trabajo no remunerado. La revelación del pago, conocido semanas después del estreno del programa en RTVE Play, ha generado críticas en redes sociales y ha reabierto el debate sobre la transparencia en la contratación de contenidos en la radiotelevisión pública.