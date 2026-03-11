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Millones de familias en Nueva York se endeudan por el alza de los precios de los alimentos

El 67% de los neoyorquinos entrevistados declaró que, al menos una vez en los últimos doce meses, se vio forzado a elegir entre la compra de alimentos y cubrir necesidades como la renta, facturas de servicios o transporte. Entre las familias afroamericanas, este porcentaje se eleva al 87%, y en los hogares latinos alcanza el 84%. El impacto del encarecimiento de los alimentos es compartido entre los residentes: el 74% de la población adulta de Nueva York reportó un deterioro financiero directamente vinculado al aumento del precio de la canasta.

| etiquetas: nueva york , familias , endeudarse para comer
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#1 CrudaVerdad
Periodista: Señor Presidente ¿Qué escoge? Ayudar a estadounidenses patriotas que pagan sus impuestos, que trabajan por su país, que son buenas personas y que han votado por el "America First" que usted prometió o prefiere obedecer como perro faldero a Netanyahu y meter a una extremadamente endeudada USA en una guerra que no se sabe cuando finalice..

Trump: Por supuesto, es obvio, como si el agua moja, la segunda opción.
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menéame