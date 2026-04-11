Un millonario destruye la creencia neoliberal de que bajar los impuestos a multinacionales y grandes fortunas es la panacea de todos los males de la economía  

En este siglo XXI el neoliberalismo ha ganado la batalla de las ideas y ha impuesto sus dogmas (de manera casi religiosa) a través de la propaganda que se repite de manera insistente y desde prácticamente todos los medios de (des)información con las consignas elaboradas por «expertos» gabinetes económicos (por supuesto generosamente financiados por bancos y y otras grandes empresas). Y por supuesto, sus adeptos han copado los ministerios de economía y los gobiernos de medio mundo, creando una falsa realidad que mantiene engañada a la ciudadanía
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Básicamente, es una forma rápida de referirse a quienes defienden las medidas del Consenso de Washington.
Y si tú no entiendes lo que significan las cosas quizá deberías leer un poquito, que tampoco cuesta tanto. Así te evitarías decir estupideces como las de arriba y de paso también te ahorrarías estar rabiando porque alguien te corrige. Que a lo mejor crees que no se te nota el patético intento de devolver la pelota
El núcleo del argumento es que la idea de que los ricos son los "creadores de empleo" es fundamentalmente falsa [00:41]. Hanauer, un exitoso inversor y empresario, sostiene que los responsables reales de la creación de puestos de trabajo son los consumidores de clase media [05:25].
Puntos clave del discurso:
El ciclo del consumo: Las empresas no contratan gente por tener más dinero… » ver todo el comentario
Que ambas cosas sean ciertas no significan que estén relacionadas o sean causas una de la otra.