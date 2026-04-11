Un millonario destruye la creencia neoliberal de que bajar los impuestos a multinacionales y grandes fortunas es la panacea de todos los males de la economía  

En este siglo XXI el neoliberalismo ha ganado la batalla de las ideas y ha impuesto sus dogmas (de manera casi religiosa) a través de la propaganda que se repite de manera insistente y desde prácticamente todos los medios de (des)información con las consignas elaboradas por «expertos» gabinetes económicos (por supuesto generosamente financiados por bancos y y otras grandes empresas). Y por supuesto, sus adeptos han copado los ministerios de economía y los gobiernos de medio mundo, creando una falsa realidad que mantiene engañada a la ciudadanía