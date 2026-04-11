edición general
16 meneos
55 clics
Un millonario destruye la creencia neoliberal de que bajar los impuestos a multinacionales y grandes fortunas es la panacea de todos los males de la economía

Un millonario destruye la creencia neoliberal de que bajar los impuestos a multinacionales y grandes fortunas es la panacea de todos los males de la economía  

En este siglo XXI el neoliberalismo ha ganado la batalla de las ideas y ha impuesto sus dogmas (de manera casi religiosa) a través de la propaganda que se repite de manera insistente y desde prácticamente todos los medios de (des)información con las consignas elaboradas por «expertos» gabinetes económicos (por supuesto generosamente financiados por bancos y y otras grandes empresas). Y por supuesto, sus adeptos han copado los ministerios de economía y los gobiernos de medio mundo, creando una falsa realidad que mantiene engañada a la ciudadanía

| etiquetas: economia , impuestos , sociedad , opinion
13 3 1 K 150 politica
12 comentarios
13 3 1 K 150 politica
asurancetorix #6 asurancetorix
#3 Incluso un neoliberal debería ser capaz de entender que cobrar un salario del Estado o adquirir bienes manufacturados por empresas públicas NO es lo mismo que pagar impuestos :palm:
2 K 35
Findeton #8 Findeton
#6 ¿Qué es ser neoliberal? ¿En qué se diferencia de un noneo-liberal?
0 K 9
asurancetorix #10 asurancetorix
#8 ¿Tampoco eres capaz de buscar las cosas tú solito?
es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo

Básicamente, es una forma rápida de referirse a quienes defienden las medidas del Consenso de Washington.
1 K 24
Findeton #11 Findeton
#10 ¿Quieres decir que no eres capaz de describir las diferencias y por eso usas enlaces de la wikipedia? Te lo pongo de otra forma, ¿por qué mencionas la palabra neoliberal en vez de la palabra liberal?
0 K 9
asurancetorix #12 asurancetorix
#11 No, te he puesto el enlace para que tú puedas aprender algo que no sabías. En cuanto a la nueva pregunta (que no es la misma puesta de otra forma), te la respondo: he mencionado la palabra "neoliberal" porque me refiero a eso, no a "liberal". Así de fácil.

Y si tú no entiendes lo que significan las cosas quizá deberías leer un poquito, que tampoco cuesta tanto. Así te evitarías decir estupideces como las de arriba y de paso también te ahorrarías estar rabiando porque alguien te corrige. Que a lo mejor crees que no se te nota el patético intento de devolver la pelota :roll:
0 K 12
ahotsa #9 ahotsa *
Resumen de IA, para que puedas leer en minuto y medio o menos, si lees en "diagonal":

El núcleo del argumento es que la idea de que los ricos son los "creadores de empleo" es fundamentalmente falsa [00:41]. Hanauer, un exitoso inversor y empresario, sostiene que los responsables reales de la creación de puestos de trabajo son los consumidores de clase media [05:25].

Puntos clave del discurso:

El ciclo del consumo: Las empresas no contratan gente por tener más dinero…   » ver todo el comentario
0 K 20
Findeton #1 Findeton
Y Cuba/Corea del Norte demuestran que subirlos al 100% genera una tiranía.
5 K -5
asurancetorix #2 asurancetorix
#1 Eso, evidentemente y para variar, es una idiotez. Precisamente en los regímenes socialistas los impuestos son muchísimo más reducidos que en los capitalistas.
2 K 36
Findeton #3 Findeton
#2 En los regímenes comunistas, todo son impuestos, al final recibes un salario del estado y cuando compras, estás pagando al estado.
0 K 9
winstonsmithh #4 winstonsmithh *
#2 ¡Pero hombre como se te ocurre decirle a #1 que los bajos impuestos es cosa de socialistas, que le va a dar algo!
2 K 35
asurancetorix #7 asurancetorix
#4 Pues ahora que lo dices me ha dado penica. ¡Me lo imagino hiperventilando! {0x1f62c}
1 K 24
vvjacobo #5 vvjacobo *
#1 Y que sean una tiranía qué tiene que ver con los impuestos? Te pongo un totalmente y absolutamente hipotético ejemplo de tu fallo en el razonamiento: Es como si intentase argumentar que bajar los impuestos es malo porque, tras analizar el histórico de los comentarios que haces, he llegado a la conclusión de que eres retrasado y, como quieres que bajen los impuestos, entonces bajar los impuestos provoca retraso mental profundo.
Que ambas cosas sean ciertas no significan que estén relacionadas o sean causas una de la otra.
2 K 33

menéame