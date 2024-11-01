Un millón de dólares hoy parece impresionante hasta que te das cuenta de que es el poder adquisitivo de 80.000 dólares en 1970. «Es la estafa de la inflación» [EN]

“Todos creen que se hicieron ricos, pero no fue así, la vara de medir se deformó. Esa es la estafa de la inflación”. El gobierno puede imprimir dinero, inflar activos y tener déficits sin una reacción inmediata porque la persona promedio no se da cuenta de que sus dólares están perdiendo poder silenciosamente. El dólar no solo se debilitó, sino que te robó silenciosamente, cayó un 28% en cinco años. Los salarios han subido a lo largo de las décadas, pero el costo de los bienes básicos ha aumentado más rápido. Se nota especialmente en las generaciones más jóvenes, puede que ganen más que sus padres, en teoría, pero también pagan mucho más solo para mantenerse a flote. “Mis padres compraron su casa por 16.000 dólares en mayo de 1962”.