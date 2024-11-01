edición general
Un millón de dólares hoy parece impresionante hasta que te das cuenta de que es el poder adquisitivo de 80.000 dólares en 1970. «Es la estafa de la inflación» [EN]

“Todos creen que se hicieron ricos, pero no fue así, la vara de medir se deformó. Esa es la estafa de la inflación”. El gobierno puede imprimir dinero, inflar activos y tener déficits sin una reacción inmediata porque la persona promedio no se da cuenta de que sus dólares están perdiendo poder silenciosamente. El dólar no solo se debilitó, sino que te robó silenciosamente, cayó un 28% en cinco años. Los salarios han subido a lo largo de las décadas, pero el costo de los bienes básicos ha aumentado más rápido. Se nota especialmente en las generaciones más jóvenes, puede que ganen más que sus padres, en teoría, pero también pagan mucho más solo para mantenerse a flote. “Mis padres compraron su casa por 16.000 dólares en mayo de 1962”.

Supercinexin #8 Supercinexin
Seguimos propagando analfabetismo económico.

"El gobierno" (en éste caso la FED porque hablan de EEUU), no es el que más dinero crea. Son los bancos privados los que crean la inmensa mayoría del dinero en circulación cada vez que otorgan a alguien un préstamo con dinero que NO tienen.

En Europa, incluyendo España, pasa exactamente lo mismo: no es que "el Gobierno" (sic) imprima muchos euros (o libras esterlinas), eso es una pequeñísima e irrelevante parte del dinero en…   » ver todo el comentario
1 K 28
#14 Druhftgckgtki
#8 los bancos centrales no han impreso millones de euros de la nada para regalárselo a los bancos?
0 K 6
#2 VFR
entonces la vivienda no ha subido, los salarios se han devaluado. Es así?
1 K 22
#4 EISev
#2 así es, y como la vivienda el oro.

Lo que se ha devaluado además del salario, los ordenadores, móviles, comunicación, almacenamiento digital y en general lo que sale más barato por escala y tecnología
1 K 22
#11 Druhftgckgtki
#2 quitando en el centro de las ciudades la vivienda ha subido lo mismo que el IPC, creo. Hablo de memoria. Recuerda que en los últimos años el IPC ha subido mucho, más del 20% dsd el 2020. Casi un cuarto de subida en 5 años
0 K 6
#13 guixOS
#2 Había un estudio por ahí que si en el año 2000 comprabas oro en lugar de un piso, ahora te podrías comprar un piso equivalente por un poco menos de ese oro.
0 K 7
Pertinax #1 Pertinax
Dólares dice.
0 K 15
calde #6 calde
#5 Pues verás, el tema es que entre lo que tú pones y lo que pone el titular hay así como ... UN MUNDO de diferencia. Ahí está la manipulación.
0 K 13
calde #15 calde
#12 No, lo que pasa es que tú defiendes una visión simplista que es la que también lleva a esta idea de volver al patrón oro y cosas similares. Tú eres de los que crees que el valor de la moneda sólo cae porque "el gobierno comunista no para de imprimir billetes!". Y ya expliqué que eso es absurdo.

Tú piensas en la moneda y los mercados como algo muy ideal, pero no sabes cómo se crea la moneda, ni piensas en cómo se reparte por la economía. La moneda se crea cuando se concede un…   » ver todo el comentario
0 K 13
calde #3 calde
Y seguimos con la manipulación de los egoístas, que quieren vivir eternamente de las rentas del dinero acumulado, no vaya a ser que tengan que trabajar.

:palm:
0 K 13
#5 Semar80
#3 por curiosidad, exactamente cual es la manipulación al afirmar que el Fiat se devalúa?
0 K 6
sorrillo #7 sorrillo
#3 La inflación perjudica más a los que menos tienen ya que éstos tienen más parte de su patrimonio en euros o dólares mientras que quienes tienen más patrimonio lo tienen invertido en acciones de empresas, en viviendas, en oro, etc.

Por contra quienes menos tienen lo tienen en el banco en forma de euros o dólares y eso es lo que se va desvaneciendo conforme pasan los años.
1 K 22
Sr.No #9 Sr.No
#7 una forma de mantener la rueda siempre girando.
0 K 12
calde #10 calde *
#7 Buscas lógica donde no la hay. El tema de que la derecha esté día sí día también dando la matraca con este tema es básicamente porque quieren atacar las políticas de izquierdas, la redistribución de riqueza, nada más. Y ésta es una forma más, eso sí, manipulada.

Lo que buscan es relacionar esa pérdida del valor del dinero con las políticas públicas, con eso de que "los gobiernos no paran de imprimir billetes", lo cual es absurdo, porque la mayor parte del dinero creado lo crea la…   » ver todo el comentario
0 K 13
sorrillo #12 sorrillo
#10 No has rebatido nada de lo que afirmé, básicamente apelas al discurso hincha en el cual si estás de acuerdo con una medida no hay que decir nada negativo de ello para ser un buen hincha de los tuyos.
0 K 10
#16 Marcus78
Salario medio:

1970 menos de 100 euros
2025 2000 euros
0 K 7

