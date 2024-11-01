Un millón de dólares hoy parece impresionante hasta que te das cuenta de que es el poder adquisitivo de 80.000 dólares en 1970. «Es la estafa de la inflación» [EN]

“Todos creen que se hicieron ricos, pero no fue así, la vara de medir se deformó. Esa es la estafa de la inflación”. El gobierno puede imprimir dinero, inflar activos y tener déficits sin una reacción inmediata porque la persona promedio no se da cuenta de que sus dólares están perdiendo poder silenciosamente. El dólar no solo se debilitó, sino que te robó silenciosamente, cayó un 28% en cinco años. Los salarios han subido a lo largo de las décadas, pero el costo de los bienes básicos ha aumentado más rápido. Se nota especialmente en las generaciones más jóvenes, puede que ganen más que sus padres, en teoría, pero también pagan mucho más solo para mantenerse a flote. “Mis padres compraron su casa por 16.000 dólares en mayo de 1962”.
| etiquetas: estados unidos , dólar , inflación , valor , estafa
"El gobierno" (en éste caso la FED porque hablan de EEUU), no es el que más dinero crea. Son los bancos privados los que crean la inmensa mayoría del dinero en circulación cada vez que otorgan a alguien un préstamo con dinero que NO tienen.
En Europa, incluyendo España, pasa exactamente lo mismo: no es que "el Gobierno" (sic) imprima muchos euros (o libras esterlinas), eso es una pequeñísima e irrelevante parte del dinero en… » ver todo el comentario
Lo que se ha devaluado además del salario, los ordenadores, móviles, comunicación, almacenamiento digital y en general lo que sale más barato por escala y tecnología
Tú piensas en la moneda y los mercados como algo muy ideal, pero no sabes cómo se crea la moneda, ni piensas en cómo se reparte por la economía. La moneda se crea cuando se concede un… » ver todo el comentario
Por contra quienes menos tienen lo tienen en el banco en forma de euros o dólares y eso es lo que se va desvaneciendo conforme pasan los años.
Lo que buscan es relacionar esa pérdida del valor del dinero con las políticas públicas, con eso de que "los gobiernos no paran de imprimir billetes", lo cual es absurdo, porque la mayor parte del dinero creado lo crea la… » ver todo el comentario
1970 menos de 100 euros
2025 2000 euros