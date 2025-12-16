edición general
6 meneos
9 clics
Una militante denuncia por el canal interno del PSOE al alcalde de Barbadás por acoso laboral

Una militante denuncia por el canal interno del PSOE al alcalde de Barbadás por acoso laboral

Los hechos tendrían su origen en la relación de esa militante con un concejal del gobierno. La afectada advirtió hace meses de que ese edil, también socialista, la acosaba sexualmente.El edil dimitió en verano de 2024 alegando motivos personales y a partir de ese momento habría comenzado el acoso laboral por parte del alcalde. El regidor es uno de los firmantes del documento para exigir medidas contundentes a la dirección del partido por los casos de acoso, fue al conocer que el alcalde firmó ese documento cuando la afectada decidió dar el paso

| etiquetas: psoe , acoso , militante , barbadás
5 1 0 K 74 actualidad
13 comentarios
5 1 0 K 74 actualidad
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
otro dia mas
4 K 52
obmultimedia #10 obmultimedia
#1 sin verte.
0 K 11
CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
#10 joder, que mamon, mira que tenia olvidada la cancion, del por culo que dio cuando salio en aquellos años, riete del despacito, y en esos tiempo no habia internet para darle al skip
1 K 19
#2 cybermon
Cosas de palacio
0 K 20
#3 j-light *
El PSOE tiene mierda que esconder y esta no es la peor, pero que esté saliendo tanta mierda a nivel de partido me suena a que alguien está propiciándolo, quizás de forma generosa.
1 K 19
strike5000 #4 strike5000
#3 Si las denuncias son ciertas el motivo es lo de menos. Antes callaban por interés o miedo y ahora no.
1 K 24
#7 Eukherio
#3 Es relativamente habitual. Si ven que ahora están haciendo caso se apunta gente que de otra manera no se atrevería a denunciar.
1 K 21
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Que es mejor entonces, esconder la mierda o que la gente ya no tenga miedo a denunciarlo por represalias si lo hacen.
Que es lo que parece que estaba pasando :roll:
0 K 13
obmultimedia #11 obmultimedia
#3 Que Page esta detras de todo, ni cotiza.
Es fuego amigo.
0 K 11
#8 Perrota
Otro caso más aislado de baboso al mando. Espero que alguno se encuentre con una pareja efectiva y le de una buena tunda para que se le quite el asquerosismo.
0 K 10
Lamantua #5 Lamantua *
los tarados poyatiesas del psoe son psicópatas, también tienen el cerebro en quiebra.
0 K 8
Andreham #6 Andreham
Puta ama denunciando al ver que el hijo de puta hacía uso de la rica hipocresía de los políticos.

Pero también es una pena que antes de ello no se decidiera a denunciar. Por lo que eso supone para su defensa, más que nada.
0 K 8

menéame