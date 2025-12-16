Una militante denuncia por el canal interno del PSOE al alcalde de Barbadás por acoso laboral

Los hechos tendrían su origen en la relación de esa militante con un concejal del gobierno. La afectada advirtió hace meses de que ese edil, también socialista, la acosaba sexualmente.El edil dimitió en verano de 2024 alegando motivos personales y a partir de ese momento habría comenzado el acoso laboral por parte del alcalde. El regidor es uno de los firmantes del documento para exigir medidas contundentes a la dirección del partido por los casos de acoso, fue al conocer que el alcalde firmó ese documento cuando la afectada decidió dar el paso