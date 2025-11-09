edición general
Miles de personas recorren Andalucía para protestar por el funcionamiento del sistema sanitario andaluz: "No queremos morir de cáncer queremos morir de viejas"

Las manifestaciones han sido convocadas por los sindicatos CCOO, UGT y Mareas Blancas, que reclaman una sanidad pública de calidad

#2 pensacola
Hay que eliminar a los colocados e invertirlo en sanidad
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Sibse vota por empeorar la sanidad pública para que cada uno se pague sus propios tratamientos pues es lo que hay, el problema es que PP-Vox no dicen eso abiertamente aunque sea lo que hacen, por tanto hay mucha manipulación.
#3 mariopg
el problema es que el votante de derechas prefiere morir de cáncer (o eso parece)
canduteria #1 canduteria
Pues ya pueden ir cambiando el voto...
