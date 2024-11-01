Miles de personas protestan en todo Israel pidiendo poner fin a la guerra, manifestantes frente a la residencia de Netanyahu [EN]

Las protestas, celebradas bajo la bandera "Por todas nuestras vidas", fueron organizadas por un grupo de exlegisladores y tenían como objetivo protestar contra las políticas del primer ministro Benjamin Netanyahu.
| etiquetas: israel , protestas , guerra
www.youtube.com/watch?v=9SuxtTx5YgQ
Lo de seguir masacrando a los palestinos entiendo que no les parece tan mal.
¿El mismo 80% que miró hacia otro lado en el genocidio de Gaza?
¿El mismo 80% que ve fenomenal invadir el Líbano y matar, como en Gaza, todo lo que se mueva?
¿Los que votaron gustosos a Netanyahu?
Iros la mierda, canallas. HdlgP's.
Pintad con vuestras vísceras la casa de Mileikowsky