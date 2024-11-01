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Miles de personas protestan en todo Israel pidiendo poner fin a la guerra, manifestantes frente a la residencia de Netanyahu [EN]

Miles de personas protestan en todo Israel pidiendo poner fin a la guerra, manifestantes frente a la residencia de Netanyahu [EN]

Las protestas, celebradas bajo la bandera "Por todas nuestras vidas", fueron organizadas por un grupo de exlegisladores y tenían como objetivo protestar contra las políticas del primer ministro Benjamin Netanyahu.

| etiquetas: israel , protestas , guerra
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24 comentarios
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Comentarios destacados:        
Sr.No #7 Sr.No
No se les veía manifestarse con tanto ahínco cuando estaban exterminando palestinos, como cambia el cuento, eh, Caperucita?
20 K 178
BastardWolf #11 BastardWolf
#7 ahora que estan temiendose que se convierta en una enorme contienda a varias bandas atacandoles por distintos flancos sin la mas minima ayuda de los paises europeos... Pues a cagar vinagre, cabrones!
5 K 54
Malaguita #8 Malaguita
Nada como ver caer pepinos sobre tu cabeza para que se te quiten las ganas de guerra.
Lo de seguir masacrando a los palestinos entiendo que no les parece tan mal.
8 K 76
Spirito #10 Spirito *
¿El mismo 80% que estuvo a favor de robar, masacrar y colonizar tierras de palestinos?

¿El mismo 80% que miró hacia otro lado en el genocidio de Gaza?

¿El mismo 80% que ve fenomenal invadir el Líbano y matar, como en Gaza, todo lo que se mueva?

¿Los que votaron gustosos a Netanyahu?

Iros la mierda, canallas. HdlgP's.
5 K 63
Supercinexin #1 Supercinexin
Puuuutos antisemitas todos, oye.
1 K 36
Poplíteo #21 Poplíteo
#1 No han demostrado empatía con la cosa humana hasta que les empezó a llover.
1 K 16
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
es todo tan arquetipico, ahora que le plantan cara y hay probabilidad de que te caiga una bofetada....ahora jopetas, no puede cher, paz, etc etc, siempre pasa lo mismo, es arquetipico porque eso lo hemos visto a todos los niveles durante nuestra vida incluso a lo personal.
3 K 36
#22 yukatan
#2 y luego se extrañan que de que un pais quiera tener nukes y misiles balisticos para enterrar a todos.... parece que es lo único que se entiende
0 K 9
volandero #12 volandero
Boom boom boom... {0x1f3b6}
3 K 34
Alqui #14 Alqui
La verdad es que por lo que se ve en el video he visto mas gente en la cola de las rebajas... Por otro lado, que tenga cuidado no sea que les caiga un misil "de Irán"
1 K 19
#19 rafeame
#14 quiero creer que esta gente ya estaba ahí y se manifiesta porque ahora puede, porque el caos hace que sea más complicado silenciarles, no solo porque ahora les moleste ser los bombardeados
0 K 7
azathothruna #9 azathothruna
Y por que no usan la 2da enmienda? :troll:
0 K 18
#20 newusuario
Con el genocidio de gaza eran dos o tres nomas, porque claro, los muertos eran niños palestinos que no iban a devolver el ataque no? Ahora que Iran les responde son miles pidiendo el fin del guerra. Que asco de pais y de sociedad.
1 K 18
#5 eldelcerro
¿Ahora? Van un pelín tarde.
1 K 16
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 ahora que van perdiendo? Igual no es tan tarde
5 K 64
DDJ #17 DDJ *
Así cayera en ese momento dos misilazos en esa plaza. No tengo pruebas pero tampoco dudas de que la gran mayoría de los que están ahí celebraban las muertes de palestinos o de iraníes cuando las explosiones no eran en Tel Aviv.

Pintad con vuestras vísceras la casa de Mileikowsky
0 K 11
#18 Jesusor
Vaya, vaya. Qué interesante. Jejeje
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#23 davidvsgoliat
"Por sus vidas" porque por las de los demás no se preocupan tanto.
0 K 11
Raziel_2 #13 Raziel_2
Ahora a quien tienen que pedírselo es a Irán, que estan un poquito enfadados despues de que los atacasen durante unas negociaciones...
0 K 11
#16 int21h
#13 Pues no sería descartable que Irán siga deshaciéndose de su stock de drones y misiles hasta que les paguen una indemnización por los daños causados. Para comenzar una guerra solo hace falta uno, pero para terminarla hacen falta dos.
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mperdut #15 mperdut
Miles? Donde?
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Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#3 ¿limpiar precisamente a aquellos disidentes con su gobierno genocida? Menudo cacao maravillao mental, colega.
2 K 21

menéame