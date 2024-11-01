edición general
8 meneos
16 clics

Los miles de niños ucranianos obligados por Rusia a "luchar" contra su propio país

En una escuela de la región de Jersón, en el sur de Ucrania, zona ocupada por Rusia, varios niños permanecen en silencio mientras algunos de sus compañeros —vestidos con uniformes militares color beige y boinas rojas— reciben medallas y regalos. Estos niños uniformados son miembros de Yunarmiya —o Ejército Joven—, el movimiento juvenil militar-patriótico de alcance nacional en Rusia. Los reclutas más jóvenes tienen apenas 8 años.

| etiquetas: ucrania , rusia , ocupación. guerra , infancia , escuela , yunarmiya
7 1 4 K 42 actualidad
12 comentarios
7 1 4 K 42 actualidad
Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Como que TODOS los Ucranianos van libremente a luchar a su país. O todos los rusos...en fin...

A la rica propaganda.
4 K 55
#7 pozz
#1 No tienes mas que ver mnm, aqui hay muchos patriotas de esos que idolatran los servicios publicos y el estado de bienestar, que dicen sin tapujos que si alguien nos atacara o invadiera, que serain los primeros en salir por patas, que no defenderian ni a sus familiares y amigos...
1 K 19
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#7 Yo el primero. Presumir de tu país cuando es el lugar en el que has nacido por casualidad es de ser estúpido. Lo importante es la gente y el sistema que construyes con el. Los que se arropan en un trapo son todos una puta hez. Sanidad, educación, seguridad...y el resto gilipolleces.
0 K 13
#10 pozz *
#8 De que sirve el sistema que construyes, las pensiones, la sanidad, la educacion... si a la primera que alguien lo ataca sales por patas cuan cobarde? :palm: :palm: De verdad, que no alcanzo a comprender la mentalidad cobarde que teneis algunos.
Mucho ladrar contra el fascismo, pero si el fascismo se alzase en armas, decis claramente que saldriais por patas.... leyendote, uno entiende porque gano el fascismo en España, y porque la izquierda siempre va a terminar fracasando, en gran parte,…   » ver todo el comentario
0 K 6
strike5000 #11 strike5000
#1 "Los reclutas más jóvenes tienen apenas 8 años."

Por una parte entiendo el rechazo al reclutamiento y movilización obligatorios. Por otra parte creo en la obligación de defender tu país si éste no cuenta con un Ejército profesional suficiente. Pero estés con una u otra opción, hablamos de niños de ocho años. Creo que no es comparable.

A ver, que a estos críos, aunque se les llame "reclutas", no se les va a enviar al frente. Eso ocurrió en la IIGM con los niños alemanes y ya como medida desesperada (aparte de los tristemente famosos "niños soldados" africanos o los sicarios hispanoamericanos). Esto es simplemente adoctrinamiento.
1 K 24
HeilHynkel #12 HeilHynkel
Aquí vemos a los voluntarios ucranianos uniéndose felices a la carne de cañón a las fuerzas OTANeras.

x.com/DD_Geopolitics/status/1832032930690207944?s=20
0 K 20
eltoloco #4 eltoloco *
Niños de 8 años en el ejército.. No sé Rick.. una cosa es que vayan a campos de entrenamiento, y otra muy distinta es que los hagan luchar en la guerra. Puestos a contar esto como "niños en la guerra", hay un documental de hace 10 años sobre niños ucranianos en campos de entrenamiento nazis.
1 K 18
este_no_es_eltraba #3 este_no_es_eltraba *
Que si, que Rusia usa niños, ucrania no (cuando llevamos meses/años con decenas de casos en la parte ucraniana), y ucrania va a ganar, firmando todo lo que Rusia pide, claro.

el mundo del reves. distopia total.


www.youtube.com/watch?v=CpV16BQfbrQ
en 2014.
2 K 12
#6 pozz
Y la purria de hijos de la grandisima p**a de los rusoplanistas occidentales negando que Rusia secuestre a miles de niños ucranianos.... ni aun con todas las evidencias que hay, siguen con sus soflamas negacionistas para blanquear a esos putos nazis rusos. :palm:

x.com/visegrad24/status/1641499943905943561 :palm:
x.com/Gerashchenko_en/status/1980596614130442643 :palm:
Los nazis rusos admiten sin tapujos que secuestran a niños ucranianos.
2 K 12
manbobi #2 manbobi *
Campamentos militares infantiles en Ucrania?! Paren las rotativas!
0 K 11
#9 Cincocuatrotres
Otra de propaganda
0 K 8
#5 veratus_62d669b4227f8
Parece que los Europeos no estamos por la labor de dejarnos la vida y el futuro en sus negocios, como se está viendo estos días con las noticías sobre la corrupción galopante en Ucranía con el dinero de nuestros impuestos, asi que hay que estar día si y día también con este tipo de noticias, con los drones fantasma , con los niños secuestrados...secuestrados donde? En el campo de batalla?..Entonces Ucrania lleva al frente a "militares infantiles".? Que verguenza de políticos tenemos. Que vayan ellos, sus hijos y su puta madre a la guerra. Ladrones.,
0 K 7

menéame