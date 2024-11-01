Los miles de niños ucranianos obligados por Rusia a "luchar" contra su propio país

En una escuela de la región de Jersón, en el sur de Ucrania, zona ocupada por Rusia, varios niños permanecen en silencio mientras algunos de sus compañeros —vestidos con uniformes militares color beige y boinas rojas— reciben medallas y regalos. Estos niños uniformados son miembros de Yunarmiya —o Ejército Joven—, el movimiento juvenil militar-patriótico de alcance nacional en Rusia. Los reclutas más jóvenes tienen apenas 8 años.