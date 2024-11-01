Los miles de niños ucranianos obligados por Rusia a "luchar" contra su propio país

En una escuela de la región de Jersón, en el sur de Ucrania, zona ocupada por Rusia, varios niños permanecen en silencio mientras algunos de sus compañeros —vestidos con uniformes militares color beige y boinas rojas— reciben medallas y regalos. Estos niños uniformados son miembros de Yunarmiya —o Ejército Joven—, el movimiento juvenil militar-patriótico de alcance nacional en Rusia. Los reclutas más jóvenes tienen apenas 8 años.
A la rica propaganda.
Mucho ladrar contra el fascismo, pero si el fascismo se alzase en armas, decis claramente que saldriais por patas.... leyendote, uno entiende porque gano el fascismo en España, y porque la izquierda siempre va a terminar fracasando, en gran parte,… » ver todo el comentario
Por una parte entiendo el rechazo al reclutamiento y movilización obligatorios. Por otra parte creo en la obligación de defender tu país si éste no cuenta con un Ejército profesional suficiente. Pero estés con una u otra opción, hablamos de niños de ocho años. Creo que no es comparable.
A ver, que a estos críos, aunque se les llame "reclutas", no se les va a enviar al frente. Eso ocurrió en la IIGM con los niños alemanes y ya como medida desesperada (aparte de los tristemente famosos "niños soldados" africanos o los sicarios hispanoamericanos). Esto es simplemente adoctrinamiento.
a carne de cañóna las fuerzas OTANeras.
el mundo del reves. distopia total.
en 2014.
Los nazis rusos admiten sin tapujos que secuestran a niños ucranianos.