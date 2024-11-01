edición general
Milei oficializó un aumento de los impuestos al combustible en febrero

Milei oficializó un aumento de los impuestos al combustible en febrero

Através del Decreto 74/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció un nuevo aumento en el impuesto a combustibles líquidos y dióxido de carbono para todo febrero.

6 comentarios
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
"Señores argentinos, yo antes de subir un impuesto ME CORTO EL BRAZO. Lo puedo decir frente a cámara" x.com/ArrepentidosLLA/status/2017225962560037270
#5 Alcalino
#1 espero que use la motosierra para cortarse el brazo
#2 Nasser
El payaso sigue con las payasadas, pero no hace reír, pobre Argentina la mierda que le cayó.
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca *
Ay ay, que me daría la risa si no fuera por lo jodido que lo tienen en Argentina, país al que quiero mucho.

Pero se puede ser más mierda, embustero y cagao...
#4 candonga1
Medida libegal de total libegalidad.
#6 Troll_hunter
Libertad de poner impuestos
