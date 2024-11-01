·
8
meneos
11
clics
Milei oficializó un aumento de los impuestos al combustible en febrero
Através del Decreto 74/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció un nuevo aumento en el impuesto a combustibles líquidos y dióxido de carbono para todo febrero.
etiquetas
argentina
milei
sube
impuestos
#1
NPCMeneaMePersigue
"Señores argentinos, yo antes de subir un impuesto ME CORTO EL BRAZO. Lo puedo decir frente a cámara"
x.com/ArrepentidosLLA/status/2017225962560037270
14
K
188
#5
Alcalino
#1
espero que use la motosierra para cortarse el brazo
2
K
27
#2
Nasser
El payaso sigue con las payasadas, pero no hace reír, pobre Argentina la mierda que le cayó.
3
K
46
#3
Un_señor_de_Cuenca
Ay ay, que me daría la risa si no fuera por lo jodido que lo tienen en Argentina, país al que quiero mucho.
Pero se puede ser más mierda, embustero y cagao...
2
K
39
#4
candonga1
Medida libegal de total libegalidad.
0
K
20
#6
Troll_hunter
Libertad de poner impuestos
0
K
9
Pero se puede ser más mierda, embustero y cagao...