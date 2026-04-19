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Milei entra en zona de desgaste: cae en las encuestas y lo superan Kirchner y Bullrich

La inflación y los escándalos erosionan el apoyo al presidente argentino, víctima de la llamada "maldición del tercer año"

| etiquetas: milei , encuestas argentina , kirchner , bullrich
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 nexus5
@Findeton no se lo explica.

Los que no somos unos propagandistas si.
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Findeton #8 Findeton
#2 Si si, igual decíais antes de las elecciones de medio término... de octubre de 2025 donde arrasó Milei y ganó hasta en Buenos Aires.
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#10 DenisseJoel
#8 ¿Y esta vez también va a pagar Daddy Trump?
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josde #11 josde
#8 Eres el clásico defensor de pleitos perdidos.
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#16 nexus5
#11 Es que la baza del Ad-hominem, viniendo de "El mundo" no la tiene.
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Lenari #9 Lenari
#2 Aquí un artículo de El Pais sobre las encuestas antes de las elecciones al parlamento del año pasado diciendo que Milei y el peronismo estaban prácticamente empatados. Sí, esas mismas elecciones en las que Milei arrasó. :shit:
www.meneame.net/story/dicen-encuestas-semana-elecciones-legislativas-a

Primer mensaje en ese hilo burlándose de la caida de Milei en las encuestas "@Findeton ya me ha dicho que Milei lo va a petar.". Una semana después, Milei arrasó en las elecciones :roll:
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Findeton #13 Findeton
#9 Son un meme y no aprenden.
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Asmode0 #17 Asmode0
#13 que digas TU que los demás son un meme....xD xD
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Findeton #18 Findeton
#17 Tenía razón y estábais haciendo lo mismo, sobre encuestas.
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#12 colemur
#2 Con lo pesado y ¿falso? que es, encima llámalo.
Ganas de embarrar menéame...
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ostiayajoder #1 ostiayajoder
Q inflaccion?????

FINDENTON CORRIGELES Q NO TIENEN NI PUTA IDEA!!!!!
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Findeton #15 Findeton *
#1 Igual que decíais aquí? www.meneame.net/story/dicen-encuestas-semana-elecciones-legislativas-a

Y luego Milei ganó por goleada las mid-term en Octubre 2025. Ganó hasta en Buenos Aires, por encima de los k.
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Ishkar #3 Ishkar
La maldición de ser un vendido concha de su madre. Espero que acabe en un buen pozo de mediocridad.
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tul #4 tul
#3 en la carcel es donde deberia terminar pero para cuando quieran echarle mano estara ya en gringolandia
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millanin #14 millanin
#4 lo invitarán a Madrid para que siga su lucha contra el comunismo y se forre dando conferencias o como tertuliano de lujo en los medios libres y las televisiones autonómicas controladas por el pp.
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A.more #5 A.more
La maldición no del tercer año sino la del HDP a las tres
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#6 Eukherio
Me ha sorprendido más el medio que publica la noticia que la propia noticia en si. ¿Estamos viviendo un divorcio de ramas de la derecha un poco de tapadillo? ¿Quiere el PP marcar distancias con Milei por si las moscas?
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SMaSeR #7 SMaSeR
Trump, muérete por asesino pero gracias por haberte cargado la IF. Tantísimos millones invertidos a la basura. Cine
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menéame