Qué dicen las encuestas a una semana de las elecciones legislativas en Argentina

Argentina se acerca a una elección crucial para el futuro del actual presidente Javier Milei. El próximo domingo 26 de octubre se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Según el promedio de encuestas elaborado por EL PAÍS, su partido, La Libertad Avanza, encabeza los sondeos por pocos puntos, con un 36,7% de los votos ante el 34,8% de Fuerza Patria, el frente peronista y principal espacio de la oposición. El peronismo tiene mayor adhesión entre los votantes que alcanzaron una educación superior.