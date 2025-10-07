Milei canta rock, imita a Mick Jagger y exalta a Netanyahu en el relanzamiento de una accidentada campaña electoral

"Escuchaste, kirchnerista: pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y mucho menos la guerra". Javier Milei se puso al hombro la campaña electoral a 19 días de unos comicios legislativos que pueden sellar su destino como presidente. La ultraderecha había perdido por 14 puntos de diferencia en la contienda legislativa bonaerense del 7 de septiembre. Semejante traspié no puede volver a repetirse el 26 de octubre. Para recuperar la competitividad, el anarco capitalista presentó su nuevo libro llamado La Construcción del Milagro en