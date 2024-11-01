edición general
El milagro de Brocklesby: dos bombarderos que chocaron en el aire, quedaron encastrados y lograron aterrizar juntos

Dos bimotores Avro Anson de la Royal Australian Air Force (RAAF) colisionaron en pleno vuelo a unos 1,000 pies de altura. Sin embargo, en lugar de una explosión y una caída libre hacia el desastre, los aviones quedaron encastrados uno sobre otro, formando una estructura doble que se negaba a desplomarse. Es una de esas historias que merecen un lugar de honor entre las mejores curiosidades militares de la historia. Debido a un error de visibilidad, el avión de Fuller (L9162) terminó justo encima del de Hewson (L7348).

Comentarios destacados:      
Elanarkadeloshuevos #2 Elanarkadeloshuevos
Ahhh ¿Así es como nacen los avioncitos no? :troll: En tierra tuvieron que flipar con la escena.
9 K 96
#5 laruladelnorte
Lo más importante en el choque de Brocklesby fue su construcción: un fuselaje de tubos de acero soldados con costillas de madera y un revestimiento de tela dopada. Esta mezcla de materiales «blandos» permitió que las hélices se enterraran en el fuselaje del otro avión, creando un anclaje mecánico que mantuvo a ambas naves unidas sin que se quebrara el armazón principal.

Lo que parece increíble a veces funciona. :-O
1 K 17
kumo #6 kumo *
#5 Por "tela dopada" se refieren a que la tela que se utiliza en los aviones que es resistente de por sí, se impermeabiliza con serie de capas de barniz que la endurecen y la tensa alrededor de las superficies.

Una ventaja (según se mire) es que las balas la atravesaban sin dañar nada ya que al tener muchos de estos aparatos espacios vacíos que no tenían más funcionalidad que pasar cables y dar la forma necesaria, pues eso los hacía un poco más resilientes. Al menos frente a la munición convencional.
0 K 8
yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
No me quedó claro si el de abajo sobrevivió a las heridas.
0 K 13
Batallitas #3 Batallitas
#1 no me quedó claro a mí, que ecribí y documenté el artículo... Pero me has hecho buscar: Jack Inglis Hewson era el piloto del avión de abajo y murió en 1987, aí que sobrevivió a las heridas
10 K 110
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
#3 Bueno, tuvo más suerte al final que su compi de tándem...
0 K 13
Batallitas #9 Batallitas
Gracias por mandar esto a la cola #0 . Y a @Ripio que mandó el de los puentes el martes.
0 K 10
ostiayajoder #7 ostiayajoder
De cuando USA combatia a los nazis.

Ahora tiene su propia gestapo.
0 K 9
ReyDeBastos #8 ReyDeBastos *
Ostia, el de arriba controlaba la dirección del avión superior, pero no la potencia del avión de abajo que era el que tenía los motores funcionando. Entiendo que planearía hasta descender, o que con el impacto contra el suelo, las helices del de debajo se irían al carajo y por tanto acabo frenandose, pero eso tuvo que ser buena mierda...
0 K 9
yer0 #10 yer0
¿Cómo controlaba la potencia del de abajo, se daban gritazos uno a otro?
0 K 9

